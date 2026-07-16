“ไอซ์” เร่งผู้ประกันตน-นายจ้าง ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปฏิรูปกองทุน หรืออยากได้แบบเก่าในหลุมดำก็เลือก “พนัส ไทยล้วน”

“รักชนก” ปลุก ผู้ประกันตน-นายจ้าง ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ปฏิรูปกองทุนโปร่งใส ยั่งยืน ขู่หากยังเฉยอาจถูกลงโทษ ได้คนเข้าไปบริหารงบ 3 แสนล้าน แบบไม่คุ้มค่า หรือหากอยากได้บริการแบบเก่าในหลุมดำ ก็เลือก “พนัส ไทยล้วน”
วันนี้ (16 ก.ค.) ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ว่า แม้กฎหมายไม่มีบทลงโทษผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ตนอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเลือกตั้งบอร์ด ที่จะเข้าไปบริหารงบประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าเกือบ 3 แสนล้านบาท ถ้าไม่ไปใช้สิทธิก็จะได้คนที่ไม่ได้มีเจตจำนงในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกันตน เสี่ยงที่จะเกิดการนำงบไปใช้โดยไม่คุ้มค่า หรือแปลกประหลาด เช่น การทำปฏิทิน การตัดสูทแจกเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือการนำไปลงทุนซื้อตึกมูลค่ากว่า 7 พันล้าน จากราคาจริงแค่ 3 พันล้านบาท เป็นต้น เรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าท่านไม่เอาใจใส่ในสิทธิของตัวเอง
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า หากยังคงบริหารกองทุนแบบเดิม อีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า มีโอกาสที่กองทุนจะล่มสลายอย่างแน่นอน ดังนั้น หากทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตของกองทุนประกันสังคม จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ด้วยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ศึกษานโยบายของผู้สมัคร และเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
น.ส.รักชนก กล่าวว่า การที่ผู้ประกันตนสะท้อนว่าที่ไม่ลงทะเบียนเลือกตั้ง เพราะขั้นตอนยุ่งยากนั้น รวมถึงวันเลือกตั้งตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งผู้ประกันตนบางส่วนอาจไม่สะดวกเดินทางไปใช้สิทธินั้น นี่ก็ถือเป็นความบกพร่องของสำนักงานประกันสังคม ทั้งที่ใช้งบจัดการเลือกตั้งประมาณ 300 ล้านบาท และยังมีงบประชาสัมพันธ์เฉพาะอีก 30 ล้านบาท แต่ดูเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไม่มีประสิทธิภาพเลย ถ้าทำงานแบบนี้ในบริษัทเอกชนถูกไล่ออกแน่ แต่ที่ทุกคนยังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ เพราะอยู่ในระบบราชการ ไม่มีใครสามารถทำอะไรสำนักงานประกันสังคมได้
เมื่อถามถึงกรณี นายพนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคมหลายสมัย ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย น.ส.รักชนก กล่าวว่า นายพนัส เคยเป็นบอร์ดมาแล้ว 8 สมัย รวมประมาณ 16 ปี จากประวัติศาสตร์ของประกันสังคมที่มีมากว่า 30 ปี ดังนั้น คิดเอาเองแล้วกันว่าประกันสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างไร แบบนี้แล้วยิ่งทำให้ทุกคนจะต้องไปเลือกตั้งบอร์ด ถ้าอยากได้การบริหารงานประกันสังคมแบบที่ผ่านมา หรือกลับไปอยู่ในหลุมดำเหมือนเดิม ก็รวมตัวกันไปเลือกนายพนัส แต่หากอยากเห็นการปฏิรูปการบริหารโปร่งใส ยั่งยืน ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น ก็ขอให้ลงทะเบียนและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษานโยบายของผู้สมัครแต่ละคน แล้วใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกคนที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด