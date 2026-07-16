“อนุทิน” ยันทุจริตสอบท้องถิ่นไม่กระทบไทยเข้า OECD เหตุมีระบบจัดการตามกฎหมาย แม้ห้ามโกงไม่ได้

นายกฯ ชี้ กรณีทุจริตข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่กระทบการเข้าเป็นภาคี OECD แม้จะห้ามการโกงไม่ได้ แต่มีระบบจัดการตามกฎหมาย ย้ำ มติเป็นไปตาม “ก กลาง” ทำตามใจไม่ได้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 จะส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) หรือไม่ ว่า มันคนละเรื่องกัน การเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ OECD ต้องพูดถึงหลักธรรมาภิบาล หลักการตรวจสอบ เราไปห้ามสิ่งที่มันเกิดการโกง ไปห้ามแบบครบวงจรไม่ได้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นเรามีระบบที่จะไปดักจับได้ และดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดอย่างที่เราได้ดำเนินคดี อย่างกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการมีการจับกุมและถูกดำเนินคดี ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ก็ยังเดินหน้าต่อไป
เมื่อถามว่า ผลการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รายละเอียดเป็นเรื่องของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ คณะกรรมการจะมีมติออกมาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น และเป็นไปตามกฏหมาย ทำตามใจอย่างเดียวไม่ได้