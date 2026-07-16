“วัชรพงศ์” เดินหน้าแก้ กม.คนเข้าเมืองฯ เข้มงวดมาตรการย้ายที่พักอาศัยชาวต่างชาติ เพิ่มบทลงโทษ ยกระดับความมั่นคงควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....มีการประชุมครั้งแรก เพื่อพิจารณากำหนดวันเวลาในการประชุมและพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว
ซึ่งในที่ประชุมมีมติเลือก นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายโรงแรมให้มีความทันสมัย
โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ มุ่งเน้นการปรับปรุงและยกเลิกบทบัญญัติที่ล้าสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการแจ้งและย้ายที่พักอาศัยของชาวต่างชาติเพื่อลดความซ้ำซ้อน ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์การตรวจลงตราหรือวีซ่าให้มีความยืดหยุ่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน และแรงงานทักษะสูง ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทลงโทษและมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการผ่านร่างกฎหมายนี้ จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลชาวต่างชาติมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล