“ไหม” ยัน กม.นิรโทษฯ ส่อปล่อยผีฮั้ว สว.ไม่ใช่เฟกนิวส์ แต่มีช่องคลุมเครือ “เท้ง” ซัดอำมหิตปิดทางเยาวชนพ้นคดี 112

“ศิริกัญญา” แจงปม ปชน.โพสต์เฟซบุ๊ก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เอื้อคดีฮั้ว สว. ยัน ไม่ใช่เฟกนิวส์ แต่มีช่องคลุมเครือ ด้าน “เท้ง” ซัด อำมหิตมากทำเพื่ออะไร ปิดช่องเยาวชนคดี ม.112 พ้นความผิด
เมื่อเวลา 12:00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชน โพสต์ข้อความ “ด่วน สส.รัฐบาล โหวตเห็นชอบ ตาม สว. ให้นิรโทษไม่รวมคดี 112 แต่ล้างผิดคนล้มเลือกตั้ง ฮั้ว สว. ปรองดองแบบเลือกปฏิบัติ?” ซึ่ง สว.ยืนยันว่า ไม่มีการนิรโทษกรรม คดีฮั้ว สว. ว่า หากดูตามบัญชีแนบท้ายของพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือ กฎหมายนิรโทษกรรม จะมีเรื่อง พ.ร.ป. เลือกตั้ง สว.อยู่ แม้กฎหมายจะเขียนว่าไม่ครอบคลุมคดีทุจริตการเลือกตั้ง หรือคุณสมบัติ แต่เราก็ไม่ได้รับคำตอบจากการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าใครจะได้รับการนิรโทษกรรมจากกฎหมายนี้ จึงตั้งข้อสงสัยว่า ในท้ายที่สุด จะถูกเป่าเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ และมาใช้ช่องทางนี้ในการนิรโทษกรรม ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีภารกิจในการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสและเป็นธรรม ต้องไม่ทำให้คดีฮั้ว สว. เป็นแค่กระดาษปลิวไปกับลมอย่างง่ายดาย และต้องจริงจังกับการดำเนินคดี อย่าให้มี สว. เพียงไม่กี่ชีวิตพลีชีพ แต่ต้องดำเนินการให้ถึงนักการเมือง โดยเฉพาะจากจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในรายชื่อของนักการเมืองที่ต้องถูกดำเนินคดีด้วย
เมื่อถามถึงสาเหตุที่พรรคประชาชนลบข้อความ “ฮั้ว สว.” ออกไปภายหลัง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ว่า สรุปแล้วคดีฮั้ว สว. จะเข้ามาอยู่ในเกณฑ์นี้หรือไม่ จึงมีความแก้ไขคำว่าฮั้ว สว.ออก เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะถูกเป่าจากการนิรโทษกรรมหรือไม่
เมื่อถามว่า จะเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดหรือไม่ว่าพรรคประชาชนปล่อยเฟกนิวส์ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ไม่ถึงขั้นเฟกนิวส์ เพราะหากไปดูบัญชีหน้าท้าย มีการเปิดช่องในการนิรโทษกรรมคดีจาก พ.ร.ป. เลือกตั้ง สว. แต่ห้อยท้ายไว้ว่ายกเว้นคดีทุจริต และคุณสมบัติ ซึ่งเราไม่ทราบว่าคดีนี้จะถูกเป่าหรือไม่ เพราะ กกต. เคยระบุว่า โพยการเลือกตั้ง สว.ไม่ผิดกฎหมาย และยังไม่มีใครตอบได้ว่า เหตุผลที่เพิ่มเรื่อง พ.ร.ป. เลือกตั้ง สว. มีคดีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ย้ำว่าไม่ใช่เฟกนิวส์
เมื่อถามว่า นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ออกมาระบุว่า สาเหตุที่ไม่ยอมให้มีการนิรโทษกรรมคดีในมาตรา 112 เพราะกลัวว่าจะเป็นการเอื้อต่อลัทธิหนึ่ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าว นายพิสิษฐ์
ออกมาให้ข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะร่าง พ.ร.บ. สร้างเสริมสันติสุข ที่ สว.แก้ไขและส่งกลับมา ไม่มีการนิรโทษกรรมคดีมาตรา 112 อยู่แล้ว แต่ สว. ไปเพิ่มข้อความมาตราในมาตรา 11 ซึ่งในขบวนการปกติเยาวชน มีกระบวนการยุติธรรมผ่านศาลเยาวชนอยู่แล้ว แต่ในมาตรา 11 ผ่านการแก้ไขจากสภาผู้แทนราษฎรออกไป เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทำแผนส่งไปให้ศาลประกอบการวินิจฉัย ซึ่งในร่างเดิมของ สส. ไม่มีการนิรโทษคดี 112 อยู่แล้ว
“แต่คำถามที่ควรจะถามดังๆ คือ คนที่ออกมาปิดช่องตรงนี้ ตัดอนาคตของเยาวชน โดยเฉพาะคนมีความผิดจากการโพสต์ หรือไม่ได้เจตนาที่จะทำผิดมาตรา 112 ตนมองว่าเป็นคนที่อำมหิตมาก คุณทำแบบนี้เพื่ออะไร” นายณัฐพงษ์ กล่าว