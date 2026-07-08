"รัชดา" สวน "กรณ์" อย่าอคติด่วนสรุป ป้องรบ.ใช้ทุกกลไกทางกม.ลดราคาน้ำมันและค่าครองชีพปชช.

โฆษกรัฐบาลโต้ "กรณ์“ อดีตเพื่อนร่วมพรรค อย่าด่วนสรุปด้วยอคติ” ย้ำรัฐบาลใช้ทุกกลไกทางกฎหมายลดราคาน้ำมัน ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
วันที่ (8 กรกฎาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ วิจารณ์ว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายแก้ปัญหาราคาน้ำมันที่ชัดเจน และเกรงใจกลุ่มทุนมากกว่าความเดือดร้อนของประชาชนว่า หากคำวิจารณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากอคติ ก็สะท้อนว่ายังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะข้อเท็จจริงคือรัฐบาลได้ใช้ทุกช่องทางและทุกเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ามติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่ประกาศลดราคาน้ำมันทุกชนิดลงกว่า 2.50 บาทต่อลิตร ถือเป็นการปรับลดราคาพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง โดยเกิดจากมาตรการเชิงนโยบายที่รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพียงอย่างเดียว
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังเดินหน้ามาตรการต่างๆ ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างราคาพลังงานในทุกมิติ ที่ ต้องใช้เวลาและแก้ไขข้อระเบียบต่างๆ โดยในสัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/ 2569 ในวันที่ 15 กรกฏาคม นี้ด้วย
มาตรการสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการผ่านกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช้อำนาจตามพระราชกำหนดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2516 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร หากราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รัฐบาลสามารถกำหนดเพดานราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้ ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันอย่างชัดเจน
2. กระทรวงพลังงานนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระประชาชน โดยรอบล่าสุดสามารถนำเงินกลับคืนสู่ระบบได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการดำเนินการก่อนหน้านี้ มีการนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับมาช่วยประชาชนแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อให้กำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
นางสาวรัชดา กล่าวว่า การตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องที่ทำได้และเป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตย แต่การวิพากษ์วิจารณ์ก็ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ใช่ลดทอนหรือมองข้ามความพยายามของหน่วยงานที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพราะท้ายที่สุด ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้คือประชาชนทุกคน
“รัฐบาลพร้อมใช้ทุกเครื่องมือทางกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ปล่อยให้กลไกตลาดที่บิดเบือนทำงานเพียงฝ่ายเดียว เพราะราคาพลังงานไม่ใช่เพียงตัวเลขบนป้ายหน้าสถานีบริการน้ำมัน แต่เป็นต้นทุนค่าครองชีพของทุกครอบครัว และเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจทั้งประเทศ รวมทั้งประชาชนพอใจ” นางสาวรัชดา กล่าว