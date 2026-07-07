“สุรศักดิ์” รายงาน ครม.จัด Tomorrowland พร้อมรับ นทท. 5 หมื่นคน ต่างชาติ 85% คาดสะพัด 6 พัน ล.ต่อปี

รมว.ท่องเที่ยวฯ เผย รายงานความคืบหน้า Tomorrowland Thailand ที่จะจัดปลายปีนี้ ให้ ครม.ทราบ ยันพร้อมรองรับ นทท. 50,000 คน บอกบัตรเข้าร่วมงานหมดตั้งแต่วันแรก สัดส่วนต่างชาติจองถึงร้อยละ 85 คาดเงินสะพัด 6,000 ล.ต่อปี
วันนี้ (7 ก.ค.) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันนี้ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการจัดเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Tomorrowland Thailand ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ในเดือนธันวาคมนี้ โดยกระทรวงได้คาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งประเทศไทยมีสัญญาที่จะจัดงานนี้ 5 ปี ซึ่งเงินจะสะพัดไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท โดยบัตรปีแรกที่จัดจำหน่ายไปแล้วประมาณ 50,000 ใบต่อวัน ซึ่งมีกิจกรรม 3 วัน รวม 150,000 ใบ ได้หมดลงแล้วทันทีที่เปิดการขาย นั่นหมายความว่า จะมีนักท่องเที่ยวในงานนี้เฉลี่ยวันละ 50,000 คน
ขณะที่คนไทยมียอดจองร้อยละ 15 นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 85 โดยต่างชาติมีทั้งนักท่องเที่ยวระยะใกล้ และระยะไกล และยังพบว่า มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในระยะยาว จึงจะสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นถึง 6,000 ล้านบาท เพราะมีการขายแพกเกจไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท มีการจ้างงาน 4,000 คน ตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ และการจัดคอนเสิร์ต ดังนั้น กระทรวงถือว่ามีความพร้อมที่จะจัดงานนี้
ขณะเดียวกัน ก็มีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน มีจุดรถรับส่งเข้าสู่บริเวณงาน ด้านตำรวจในท้องที่ก็ได้ระดมกำลังดูแลเฉพาะงานนี้ รวมถึงมีอาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว ยืนยันว่า ผู้จัดงานมีระบบความปลอดภัยที่มาดูแล ซึ่งจะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงาน จึงขอให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ทั้งคนที่อยู่ในงาน และนอกงาน เพราะถือว่ายกระดับการดูแลอย่างเข้มงวด