"อนุทิน" บอกสุดแล้วแต่ศาลรธน.ชี้ชะตาพ.ร.ก. 4 แสนล.พร้อมรับผล บอกมันไม่มีใครมั่นใจหรอก

นายกฯ บอกสุดแล้วแต่ศาลรธน.ชี้ชะตาพ.ร.ก. 4 แสนล้าน 9 ก.ค.นี้ พร้อมน้อมรับผล บอกมันไม่มีใครมั่นใจหรอก เลี่ยงตอบแผนสำรอง
วันนี้ (6ก.ค.) เมื่อเวลา 16.29 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่สส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่ ในวันที่ 9 ก.ค.นี้ มีความกังวลหรือไม่ ว่า เราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้ว ซึ่งเป็นการให้คําชี้แจงในฐานะรัฐบาล ก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าผลออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับ มันเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตาม
เมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบ นายกฯกล่าวว่า เราคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของเราน่าจะทําให้ศาลวินิจฉัยได้ในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรเราก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆ เราก็ต้องทำตามหมดไม่ว่าออกมาในรูปแบบไหน เพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตาม
เมื่อถามต่อว่า จากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เราปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่ และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบ เรื่องมั่นใจมันไม่มีใครมั่นใจหรอก เพราะเราไม่ใช่เป็นคนตัดสิน
.