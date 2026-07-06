กกต.อัปเดตคดีเลือกตั้งเหลือสอบ 213 เรื่อง ลุยสอบประชามติ 6 เรื่อง ค้านเลือกสว.ใกล้ปิดฉากค้างแค่ 18 เรื่อง

กกต.อัปเดตคดีเลือกตั้ง สส.เหลือสอบ 213 เรื่อง เดินหน้าสอบประชามติ 6 เรื่อง คัดค้านเลือก สว.ใกล้ปิดฉาก ส่งศาลแล้ว 27 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 13 สำนวน เหลือค้างแค่ 18 เรื่อง
วันนี้ (6ก.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องและความปรากฏกรณีการเลือกตั้งโดยในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและความปรากฏกรณีการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มีจำนวน 313 เรื่อง แบ่งเป็นคำร้อง 266 เรื่อง และความปรากฏ 47 เรื่อง กกต.พิจารณาแล้วเสร็จ 100 เรื่อง สั่งไม่รับคำร้องหรือให้รวบรวมเป็นข้อมูลจำนวน 78 เรื่องและสั่งยกคำร้องหรือสั่งยุติเรื่องจำนวน 22 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 213 เรื่อง แบ่งเป็น 35 เรื่องอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวน และมี 47 เรื่องที่สำนักงานกกต. เสนอสั่งไม่รับคำร้อง
ส่วนเรื่องที่สำนักงาน กกต.สรุปสำนวนหรือจัดทำความเห็นเสนอต่อเลขา กกต. 112 เรื่อง และมี 16 เรื่องที่เสนอสำนวนต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ส่วนอีก 3 เรื่องอยู่ระหว่างเสนอสำนวนเข้าวาระการประชุม กกต.
ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณาหรือความปรากฏเรื่องการออกเสียงประชามติ มี 8 เรื่อง แบ่งเป็นคำร้อง 6 เรื่องและความปรากฏ 2 เรื่อง ซึ่งกกตดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 เรื่องโดยมีคำสั่งไม่รับคำร้องหรือรวบรวมไว้เป็นข้อมูล และอีก 6 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสำนักงานกกต. เสนอสั่งไม่รับคำร้อง 3 เรื่องและสรุปสำนวนหรือจัดทำความเห็นเสนอต่อกกตอีก 2 เรื่องส่วนอีกหนึ่งเรื่องอยู่ระหว่างเสนอสำนวนเข้าวาระที่ประชุมกกต
สำหรับกรณีคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่สืบเนื่องจากการจัดการเลือก สว. ที่ผ่านมา ทั้งในระดับอำเภอเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569 มีการยื่นคำร้องและความปรากฏเรื่องคัดค้านการเลือก สว. ต่อสำนักงานฯรวมทั้งสิ้น 608 เรื่อง ปัจจุบันสามารถดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 590 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกเพียง 18 เรื่องเท่านั้น
สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานในกลุ่มที่ เสร็จสิ้นแล้ว 590 เรื่อง แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นการพิจารณาคำร้อง จำนวน 282 เรื่อง ซึ่ง กกต. มีคำสั่งไม่รับคำร้องหรือรวบรวมเป็นข้อมูล 148 เรื่อง สั่งยกคำร้องหรือยุติเรื่อง 132 เรื่อง และสั่งให้นับคะแนนใหม่ 2 เรื่อง
ส่วนที่สองเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดสำนวน จำนวน 308 เรื่อง มีมติยกคำร้องไป 266 สำนวน และมีการบังคับใช้กฎหมายโดยสั่งระงับสิทธิ 2 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 13 สำนวน รวมถึงส่งคำร้องไปยังศาลอีกจำนวน 27 สำนวน
ขณะที่กลุ่มคำร้องที่ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 18 เรื่อง นั้น ประกอบไปด้วย สำนวนที่ยังอยู่ในชั้นสืบสวนหรือไต่สวน 1 สำนวน, สำนักงาน กกต. เสนอความเห็นสั่งไม่รับ 1 เรื่อง, อยู่ในขั้นตอนสรุปสำนวนและจัดทำรายงานตรวจสอบเพื่อเสนอเลขาธิการ กกต. 6 สำนวน, อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ 4 สำนวน และสำนักงาน กกต. อยู่ระหว่างนำเสนอเข้าสู่วาระการประชุมใหญ่ของ กกต. อีกจำนวน 6 สำนวน เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป