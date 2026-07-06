มติวิปรัฐบาล ไฟเขียว กม.นิรโทษกรรม ที่ สว. แก้ ไม่ตั้งกมธ.ร่วม เหตุแก้แค่ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญ

มติวิปรัฐบาล เห็นชอบ กม.นิรโทษกรรม ที่ สว. แก้ไข ไม่ตั้งกมธ.ร่วม เหตุแก้แค่ถ้อยคำ ไม่กระทบสาระสำคัญ ปล่อยพรรคร่วมหารือภายใน
วันนี้ (6ก.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่าง (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ…. ว่า เรื่องดังกล่าว มติวิปรัฐบาล ได้คุยกันและลงมติให้เห็นชอบตามที่ สว. แก้ไข เพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญ โดยเนื้อหาของร่างกฎหมาย ยังคงเจตนารมณ์ ของร่างกฎหมายตามที่สภาเห็นชอบ โดยหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้ว จะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้ง ว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไข ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาล
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมาธิการร่วมสองสภา เพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพ.ร.บ. สร้างเสริมสังคมสันติสุข เป็นเพียงการ พูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งตนเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอ แต่ยังไม่มีข้อตกลง เพราะตนจะขอนำมาหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันนี้ (6ก.ค.) ก่อน ทั้งนี้วิรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไข เพราะสว.แก้ไขในแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมาธิการร่วม