"ก กลาง" แจงท้องถิ่นทั่วประเทศ รับทราบคำวินิจฉัยเพิ่มฐานความผิด หลัง "กฤษฎีกา" ชี้ ป.ป.ช. แก้เอกสารทบทวนเพิ่มโทษวินัย "ขรก.อบจ./เทศบาลภาคใต้" ได้

"ก กลาง" ขรก.ท้องถิ่น เวียนหนังสือมหาดไทย ย้ำ! ท้องถิ่นทั่วประเทศ รับทราบคำวินิจฉัย "กฤษฎีกา" ชี้เพิ่ม 2 ฐานความผิดที่ตกหล่นให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ แม้ ป.ป.ช. ชี้มูลไปแล้ว เหตุแก้เอกสารให้ "ถูกต้อง" ตามขั้นตอนการ "เพิ่มโทษวินัย" ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเละพนักงานเทศบาล จ.สงขลา หลัง "คณะกรรมการ ป.ป.ช." ทบทวนมติชี้มูลความผิด เหตุเอกสารมีข้อความตกหล่น
วันนี้ (7 ก.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เฉพาะ ก.อบจ และ ก.เทศบาล เวียนหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเละพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย เพิ่มเติมฐานความผิด
ตามมติ ก กลาง เวียนเรื่องเสร็จที่ 261/2569 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้เผยแพร่ มติเรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติทบทวนมติชี้มูลความผิดทางวินัย
"ปปช. ทบทวนเพิ่มเติมฐานความผิดอีก 2 ฐาน คือ (1) ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม และ (2) ฐานปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น (ทุจริตต่อหน้าที่)"
การทบทวนครั้งนี้เป็นเพียงการแก้ไขให้ตรงกับข้อเท็จจริงเดิมที่คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้เสนอไว้แล้วตั้งแต่แรก (เอกสาร/รายงานการไต่สวนเดิมมีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว แต่มติของ ป.ป.ช. ตกหล่นไม่ครบ) ไม่ใช่การนำข้อกล่าวหาที่วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วมาพิจารณาใหม่โดยเปลี่ยนแปลงผลคำวินิจฉัย จึงเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ไม่ขัดมาตรา 54(1)
ประเด็นนี้สำนักงาน ป.ป.ช. เคยตอบข้อหารือของสำนักงาน ก.พ. ไว้แล้ว สรุปว่าให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยข้าราชการ อบจ. และพนักงานเทศบาลให้ถือเอกสารและหลักฐานการไต่สวนของ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนสอบสวนวินัย โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่
โดยเรื่องดังกล่าว เป็นการวินิจฉัยของ ‘คณะกรรมการกฤษฎีกา’ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาล ใน จ.สงขลา ถูก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฯ แต่ปรากฎว่า มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ‘มีข้อความตกหล่น’ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
เนื่องจากการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มติและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 'คลาดเคลื่อน' ไม่เป็นไปตามความเห็นของ ‘คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น’ จึงการเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มฐานความผิดวินัยฯอีก 2 ฐานความผิด จาก 1 ฐานความผิด
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมมติ ป.ป.ช. ดังกล่าว เกิดขึ้น หลังจาก ‘ผู้บังคับบัญชา’ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลรายดังกล่าว ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ‘คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง’ แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลไปแล้ว
จึงเกิดปัญหาว่า การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด และมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล ‘ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง’
ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ‘ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม’ และ ‘ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ’ เพิ่มเติม
โดยไม่มีพยานหลักฐานใหม่ อันเป็นสาระสำคัญแก่คดี เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา 54 (1) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือไม่
และกรณีที่ ‘ผู้บังคับบัญชา’ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาล ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ‘คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง’ ตามมติเดิมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการสอบสวน จะมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว อย่างไร
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล “ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
ต่อมา เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการสอบสวน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลรายเดิมในเรื่องเดียวกันอีก โดยเพิ่มฐานความผิดอีก 2 ฐานความผิด คือ “ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม” และ “ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา และสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา จึงได้มีหนังสือหารือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.จ. และ ก.ท. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ก.จ. และ ก.ท. เพื่อพิจารณา โดย ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2568 พิจารณาแล้ว มีมติให้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา รวม 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด และมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เพิ่มเติม
โดยไม่มีพยานหลักฐานใหม่ อันเป็นสาระสำคัญแก่คดี เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา 54 (1) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือไม่
ประเด็นที่สอง กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามมติเดิมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการสอบสวน จะมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
โดยที่ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญ สมควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2568 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1 และคณะที่ 2) เพื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเป็นกรณีพิเศษ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 2) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้แทนเทศบาลเมืองควนลัง เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว
ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ตามคำชี้แจงของผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า ในการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาทบทวนมติเดิม นั้น คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น ได้มีหนังสือเสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. สรุปความได้ว่า
ภายหลังจากที่คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้จัดส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลผู้ถูกกล่าวหาแล้ว
คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้ตรวจสอบพบว่า มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชมครั้งที่ 130/2566 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2566 แก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2567 มีข้อความตกหล่นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
กล่าวคือ ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ปรากฎโทษทางวินัยเพียงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามข้อ 5 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสูงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 28 พ.ย.2544 เท่านั้น
แต่ไม่ปรากฏโทษทางวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งประกาศดังกล่าว
คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีการพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งดังกล่าว เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีฐานความผิดครบถ้วน
นอกจากนี้ ยังปรากฎข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำชี้แจงของผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า ในการดำเนินการเรื่องนี้ คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลผู้ถูกกล่าวหา ทั้งในส่วนของความผิดทางอาญาและความผิดทางวินัย
โดยในส่วนของความผิดทางอาญา ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีการกระทำความผิดในฐานความผิดที่เป็นเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ โดยคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น ได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา มีมูลความผิดทางอาญา
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 130/2566 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2566 แก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง เห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น ในกรณีกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 มีคำพิพากษาว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดด้วยแล้ว
สำหรับความผิดทางวินัย ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดทางวินัย ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
โดยคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น ก็ได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า การกระทำของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย เป็นความผิดทางวินัย ทั้ง 3 ฐานความผิดดังกล่าว
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง เห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้โต่สวนเบื้องต้น ในกรณีกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายเช่นกัน
เพียงแต่มีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มติและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น โดยตกหล่นความผิดทางวินัย จำนวน 2 ฐานความผิด ได้แก่
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
กรณีจึงต้องมีการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช..เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมติในส่วนของความผิดทางวินัยให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงเดิม ที่คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 2) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำชี้แจงของผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาความผิดทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
แล้วมีมติในการประชุมครั้งที่ 130/2566 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2566 แก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2567 เห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นที่เสนอว่า
"การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง"
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดทางอาญา
เพียงแต่การจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว ตกหล่นความผิดทางวินัยจำนวน 2 ฐานความผิดไป อันเป็นเหตุให้ต้องมีการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2567
กรณีจึงเห็นได้ว่า การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2567 เพื่อทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 130/2566 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2566 แก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2567 ตามข้อหารือนี้
มิได้เป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ หรือยกเรื่องที่มีข้อกล่าวหา หรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วขึ้นพิจารณา โดยไม่มีพยานหลักฐานใหม่
อันเป็นสาระสำคัญแก่คดี ซึ่งอาจทำให้ผลของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นข้อห้ามตามมาตรา 54 (1) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
หากแต่เป็นการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ ให้ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงเดิม ที่คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า
"ผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดทางอาญา ในฐานความผิดที่เป็นเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วยแล้ว"
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้ครบถ้วนและตรงกับมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเพิ่มความผิดทางวินัยอีก 2 ฐานความผิดที่ตกหล่นให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น จึงเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้
ประเด็นที่สอง เห็นว่า โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เคยมีหนังสือ ที่ ปช 0026/0091 ลงวันที่ 25 ก.ย.2567 ตอบข้อหารือของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 48
ประกอบกับมาตรา 98 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยมีมติวางแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
กรณีจึงสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะได้ดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามแนวทางในหนังสือดังกล่าว.