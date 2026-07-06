ป.ป.ช.ฟันอาญา "สัมฤทธิ์' นายกอบจ.สตูล ไม่เลิกจ้างสร้างศูนย์บริการ นทท.ทั้งที่ผู้รับเหมาไม่ทำงาน พ่อ มท.4 โดนด้วย

ป.ป.ช. ฟันอาญา "สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ "นายก อบจ.สตูล ไม่บอกเลิกจ้างสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทั้งที่บริษัทไม่ทำงาน "สมเกียรติ "พ่อรมช.มท.โดนด้วยหนุนพี่ชายกระทำผิดโดนด้วย ส่งฟันอาญา -ถอดถอน
วันนี้ (6ก.ค.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวก กรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อปีงบประมาณ 2559 ทั้งที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งการไต่สวนปรากฏว่าในวันที่ 28 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์ ในฐานะผู้ว่าจ้างได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเจริญชัยการโยธา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยววงเงิน 29,800,000 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2559 และสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2560 รวม 450 วัน จำนวน 11 งวดงาน ปรากฏหลังทำสัญญาจ้าง บริษัทเอกชนไม่ได้เข้าทำงาน อบจ.สตูลจึงได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน รวม 4 ครั้งก่อนที่สัญญาจ้างจะครบกำหนดและหลังจากครบกำหนดสัญญาจ้าง ซึ่งในวันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้รับจ้างทำงานได้เพียงร้อยละ 25.79 ทำให้ อบจ.สตูลมีหนังสือแจ้งการปรับและเร่งรับการก่อสร้างมาโดยตลอด และนายสัมฤทธิ์ นายก อบจ.สตูลได้เห็นชอบให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนปฏิบัติงานใหม่มาโดยตลอดแต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมและมีความเห็นให้บอกเลิกจ้างมาโดยตลอดเนื่องจากไม่เข้าดำเนินงานตามแผนและมีค่าปรับจำนวนมากเกินร้อยละ 213 หรือคิดเป็นเงิน 58,106,100 บาท แต่นายสัมฤิทธิ์กลับสั่งให้มีการผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาจ้างและมีหนังสือแจ้งค่าปรับและเร่งรัดการก่อสร้างพร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนใหม่แต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผน เป็นระยะเวลา 6 ปีเศษจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้การไต่สวนปรากฏพบว่านายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธา ซึ่งเป็นน้องชายของนายสัมฤทธิ์ นายก อบจ.สตูล
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลการกระทำของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ 2561 มาตรา 172 และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77 วรรค 3 และเห็นว่าการกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธา และนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำของนายสัมฤทธิ์ โดยให้ส่งรายงานจำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดให้ดำเนินคดีทางอาญาและส่งรายงานไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ เป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและผู้กว้างขวางในจังหวัดสตูล โดยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจรับเหมาหลักของตระกูลเลียงประสิทธิ์ โดยนายสมเกียรติยังเป็นบิดาของนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย