มท.3 ประสานผู้ว่าฯรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญจชต.กว่า 500 ราย เร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุด

“เจเศรษฐ์” ประสานผู้ว่าฯ รวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ 3 จังหวัดชายแดนใต้กว่า 500 ราย ลุยเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินคดีถึงที่สุด
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2569) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่า ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหาย รวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้ว กว่า 500 ราย และคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ดำรงธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย
นายเจเศรษฐ์ ย้ำว่า ตนได้ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดและยืนยันว่าให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด พร้อมเร่งรัดการติดตามทรัพย์สินและเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล และจะดำเนินการทุกมิติตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนอย่างเต็มที่