นายกฯถกทูตสเปน รับแรงหนุน FTA ไทย -EU และ OECD เปิดโอกาสการค้าลงทุน ความร่วมมือระหว่างปชช.

"อนุทิน" หารือเอกอัครราชทูตสเปนฯ สร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทย - สเปน หนุน FTA ไทย -EU และ OECD เปิดโอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างประชาชน
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569) เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อยอดความร่วมมือไทย - สเปนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม คมนาคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนฯ ที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทย - สเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายความร่วมมือในอนาคตที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ทั้งสองประเทศ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. ต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการค้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสเปนซึ่งได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ ส่งผลให้การลงทุนจากสเปนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยเป็นโอกาสด้านการลงทุนสำหรับนักลงทุนสเปน ไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านธุรกิจ โดยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสเปน ทั้งในด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและการลงทุนให้แก่ทั้งสองประเทศ
2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคม การศึกษา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างไทยและสเปน โดยปัจจุบันทั้งสองประเทศมีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือ 2 ฉบับ ได้แก่ ความร่วมมือด้านคมนาคม และความร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมหวังว่าจะมีการขยายความร่วมมือไปสู่สาขาอื่นเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปนในโรงเรียนของไทย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน (People-to-People Relations) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความใกล้ชิด และมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3. ขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวสเปน และเชื่อว่าทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่จะต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
4. ผลักดัน FTA ไทย - EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA ไทย - EU) ให้บรรลุผลโดยเร็ว เพื่อขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับยุโรป ขณะที่เอกอัครราชทูตสเปนฯ ยืนยันการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเปิดตลาด และยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ทั้งการผลักดัน FTA ไทย - EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD จะเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน และยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับสเปนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระดับประชาชน จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ทั้งสองประเทศ และนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาว