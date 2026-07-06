ทูตUKอำลานายกฯ เชื่อไทยได้ประโยชน์ OECD เปิดโอกาสการค้าลงทุน เตรียมรับ "เจ้าหญิงแอนน์" เยือนไทย

ทูตสหราชอาณาจักรฯ เข้าอำลานายกฯ เชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD เปิดโอกาสการค้าและการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ พร้อมเตรียมต้อนรับเจ้าหญิงแอนน์เสด็จฯ เยือนไทย
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายมาร์ก กุดดิง (H.E. Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคย เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาส สะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญร่วมกัน นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ พร้อมชื่นชมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ด้านเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นพันธมิตรที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายมีความก้าวหน้า
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยของ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 15–18 กรกฎาคม 2569 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ 170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต โดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลการเสด็จฯ เยือนไทยอย่างสมพระเกียรติ
ในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก โดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาดิจิทัล ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) ด้านการลดคาร์บอน (Decarburization) สาธารณสุข เป็นต้น
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีอวยพรให้นายมาร์ก กุดดิง ประสบความสำเร็จในตำแหน่งใหม่ในฐานะอธิบดีฝ่ายเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร (FCDO) และย้ำถึงการสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิดต่อไป