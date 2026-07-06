ป.ป.ช.ฟัน "คณนาถ" เอื้อบริษัทเครือญาติฮั้วรับเหมางานปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำ 1.22 ล. ฟ้องอาญา-วินัย

มติป.ป.ช.ชี้มูล "คณนาถ หมื่นหนู" อดีตนายกเทศมนตรีทะเลน้อย พัทลุง เอื้อบริษัทเครือญาติฮั้วรับเหมางานปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำ 1.22ล้านบาทส่งฟ้องอาญา -เอาผิดวินัย
วันนี้ (6ก.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวรเลขาธิการ แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายคณนาถ หมื่นหนู เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กับพวก กรณีดำเนินการ จัดจ้างโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 1 และ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อปีงบประมาณ 2555 โดยจงใจเปลี่ยนแปลงวิธีการ จัดจ้างจากวิธีสอบราคาเป็นโดยวิธีพิเศษ โดยมิชอบ และดำเนินโครงการดังกล่าวรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ สาธารณประโยชน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยไม่ได้มีการขอใช้พื้นที่
โดยข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับตลาดน้ำทะเลน้อย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 4 กำหนดราคากลางจำนวน 1,220,000 บาท ซึ่งนายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบล ทะเลน้อย ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ปรากฏว่ามีผู้สนใจซื้อซอง 2 ราย และมีผู้ยื่นซอง สอบราคา 1 ราย จากนั้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบพบว่าผู้ยื่นซอง ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เห็นควรดำเนินการประกาศสอบราคาใหม่ แต่นายคณนาถ หมื่นหนู กลับอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งที่ไม่มีเหตุจำเป็นและมิใช่ เป็นงานที่ต้องกระทำโดยด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และวันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ได้ลงนามในประกาศดำเนินโครงการ ดังกล่าว กำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบเสนอราคาในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยนายคณนาถ หมื่นหนู เป็นผู้กำหนด วันเวลาและรายละเอียดในการยื่นเสนอราคา ซึ่งมีระยะเวลากระชั้นชิดเพียง 3 วัน และไม่ระบุคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาและผลงานก่อสร้างไว้ นอกจากนี้นายคณนาถ หมื่นหนู จะเป็นผู้พิจารณากำหนดผู้ที่จะเชิญมา เสนอราคาเอง ซึ่งในโครงการนี้เทศบาลตำบลทะเลน้อยไม่ได้มีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง ให้มาเสนอราคา แต่ปรากฏว่านายมงคล หรือชยวัฒน์ พงศ์อรุณรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หยกเพชรพัทลุง รุ่งเรือง จำกัด และเป็นกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้เพียงผู้เดียว ได้มาติดต่อยื่นแบบใบเสนอราคา เพียงรายเดียว ต่อมานายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ได้เห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท หยกเพชรพัทลุงรุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ 09/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 ทางไต่สวนพบว่านายมงคล หรือชยวัฒน์พงศ์ อรุณรัตน์ มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับนายคณนาถ หมื่นหนู โดยนายมงคล หรือชยวัฒน์พงศ์ อรุณรัตน์ มีศักดิ์เป็นหลานของนายคณนาถ หมื่นหนู
อีกทั้งในการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท หยกเพชรพัทลุงรุ่งเรือง จำกัด เมื่อปี 2548 พบว่านายคณนาถ หมื่นหนู เป็นพยานรับรองลายมือชื่อผู้ร่วมก่อการ โดยผู้ร่วมก่อการ มี 2 ราย ซึ่งทั้ง 2 ราย เป็นเครือญาติของนายคณนาถ หมื่นหนู ทั้งสิ้น นอกจากนั้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัท หยกเพชรพัทลุงรุ่งเรือง จำกัด พบว่าเป็นที่ตั้งของบ้านมารดาของ นายคณนาถ หมื่นหนู ตลอดจนชื่อบริษัทยังคล้องกับชื่อบุตรสาวและบุตรชายของนายคณนาถ หมื่นหนู อีกด้วย กรณีจึงฟังได้ว่าเป็นการจงใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างจากวิธีสอบราคาเป็นโดยวิธีพิเศษ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับนายมงคล หรือชยวัฒน์พงศ์ อรุณรัตน์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับตนเอง ให้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับเทศบาลตำบลทะเลน้อย โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ขณะดำเนินโครงการฯ ปรากฏว่าคนขับรถบรรทุก รับจ้างได้นำดินไปถมในพื้นที่สาธารณประโยชน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย คณะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ คิดเป็นเนื้อที่ 63.75 ตารางวา และมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยมีเทศบาลตำบลทะเลน้อย และนายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย เป็นผู้ต้องหา ต่อมาพนักงานสอบสวนมีความเห็น สั่งฟ้องและส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงได้ยื่นฟ้องเทศบาลตำบล ทะเลน้อย เป็นจำเลยที่ 1 และนายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาล จังหวัดพัทลุง และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ศาลจังหวัดพัทลุงได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เห็นควรลงโทษปรับจำเลยทั้งสองคนละ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ 5,000 บาท (คดีถึงที่สุด)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ กรณีดำเนินจ้างโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 และ 4 ตำบล ทะเลน้อย โดยจงใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างจากวิธีสอบราคาเป็นโดยวิธีพิเศษ
1. การกระทำของนายคณนาถ หมื่นหนู มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) พระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และมีมูลความผิดตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73
2. การกระทำของนายมงคล หรือชยวัฒน์พงศ์ อรุณรัตน์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
3. การกระทำของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยที่เกี่ยวข้อง จากการไต่สวนเบื้องต้น ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล เห็นควรให้ข้อกล่าวหาตกไป
สำหรับกรณีดำเนินโครงการฯ รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณประโยชน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยไม่ได้มีการขอใช้พื้นที่ นั้น เป็นประเด็นเดียวกับที่ศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว ห้ามมิให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องขึ้นพิจารณา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 54 (2) จึงไม่รับไว้พิจารณา ให้ข้อกล่าวหาตกไป
ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยัง อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามฐาน ความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต่อไป