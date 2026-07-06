"สภาที่ 3" ลากไส้รัฐ-ทุนพลังงานรุมกินโต๊ะ ปชช. - จี้เลิกอิงราคาสิงคโปร์ ยุบกองทุนน้ำมัน ปรับโครงสร้าง กฟผ.พ้นอำนาจ กกพ.

สภาที่ 3 เปิดเวทีชำแหละโครงสร้างพลังงานไทย “รสนา ” ซัดเอื้อกลุ่มทุน ชี้โรงกลั่นในประเทศยังอิงราคาสิงคโปร์ ทำประชาชนแบกรับต้นทุนเกินจริงกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทต่อปี กองทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือ “ล้วงกระเป๋าประชาชน” ด้าน “ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์” ระบุทุนครอบงำรัฐจนพลังงานแพง ฉุดเศรษฐกิจไทย ขณะที่ “อรรถวิชช์” เสนอเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ยุบกองทุนน้ำมัน ตั้งคลังน้ำมันแห่งชาติ และรื้อโครงสร้าง กฟผ.-กกพ.
เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความสรุปสาระจากเวทีเสวนา “ตรวจสอบนโยบายพลังงานของรัฐบาล : คอร์รัปชันพลังงาน กักตุนน้ำมันขึ้นราคา รัฐบาลทำเพื่อประชาชนหรือกลุ่มทุน?” ซึ่งจัดโดย “สภาที่ 3” เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมี น.ส.รสนา ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน และนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมอภิปราย
น.ส.รสนา ระบุว่า โครงสร้างราคาน้ำมันของไทยยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชน เนื่องจากแม้ประเทศไทยจะมีโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศถึง 5 แห่ง แต่ยังคงใช้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ ทำให้ประชาชนต้องแบกรับต้นทุนเสมือนมีการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ทั้งที่ใช้น้ำมันซึ่งผลิตในประเทศ
เธอระบุว่า การคิดต้นทุนดังกล่าวทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มประมาณลิตรละ 40 สตางค์ เมื่อคำนวณจากปริมาณการกลั่นน้ำมันปีละกว่า 6 หมื่นล้านลิตร คิดเป็นเงินราว 2.4 หมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกต้นทุนส่วนนี้ เพราะถือเป็น “เงินกินเปล่า” ที่โรงกลั่นได้รับมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ น.ส.รสนา ยังกล่าวถึงกรณีวิกฤตราคาน้ำมันจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยเห็นว่าประเทศไทยไม่มีมาตรการจัดเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Tax) จากกำไรส่วนเกินของโรงกลั่นเหมือนหลายประเทศ ส่งผลให้ในช่วงราคาน้ำมันพุ่งสูง โรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ประชาชนยังต้องแบกรับภาระค่าครองชีพ
เธอยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้รัฐบาลจะระบุว่าสามารถเรียกเก็บเงินจากโรงกลั่นได้ 8,300 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับกำไรรวมของโรงกลั่นที่สูงกว่า 110,000 ล้านบาท ถือว่าน้อยมาก อีกทั้งหลังราคาน้ำมันดิบโลกปรับลดลง ราคาขายปลีกในประเทศไทยก็ยังลดลงอย่างล่าช้า ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์
อดีต ส.ว. ยังตั้งคำถามถึงกระบวนการปรับขึ้นราคาน้ำมันที่ไม่มีการตรวจสอบปริมาณสต๊อกน้ำมันก่อน ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนสามารถกักตุนและทำกำไรได้จำนวนมาก พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการถอนทุนทางการเมืองหรือไม่
น.ส.รสนา ยังวิพากษ์วิจารณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่า กลายเป็นเครื่องมือในการนำเงินจากผู้ใช้น้ำมันไปอุดหนุนผลประโยชน์ของระบบค้าพลังงาน มากกว่าจะรักษาเสถียรภาพราคาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พร้อมสรุปว่า ปัจจุบันประชาชนกำลังถูก “รุมกินโต๊ะ” จาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงการคลัง ภาคเอกชน และกองทุนน้ำมัน ซึ่งเป็นการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากประชาชนไปสู่กลุ่มทุนพลังงาน
ด้าน ม.ล.กรกสิวัฒน์ กล่าวว่า ราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าของไทยสูงกว่าหลายประเทศคู่แข่งในอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบด้านการแข่งขันและการลงทุน พร้อมวิจารณ์ว่าการอ้างอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ ทั้งที่มีโรงกลั่นในประเทศ เป็นการบวกต้นทุนค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกิดขึ้นจริง จนกลายเป็น “ลาภลอย” ของโรงกลั่น
เขาระบุว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากภาวะ “ทุนกุมรัฐ” (State Capture) ที่ทำให้ระบบพลังงานถูกออกแบบเพื่อสร้างผลกำไรให้กลุ่มทุนมากกว่าประโยชน์ของประชาชน พร้อมเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่เปิดทางให้ข้าราชการเข้าไปนั่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจและบริษัทด้านพลังงาน เพราะอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
“ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากยังปล่อยให้โครงสร้างพลังงานเป็นเช่นนี้ ประเทศจะค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และอาจรั้งท้ายอาเซียน” ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ กล่าว
ขณะที่ นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า ประเทศไทยควรยกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ และกำหนดกลไกราคาของตนเอง พร้อมเสนอให้ยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และจัดตั้ง “คลังน้ำมันแห่งชาติ” เพื่อเก็บสำรองน้ำมันในรูปของทรัพยากรแทนการใช้เงินอุดหนุนราคาน้ำมัน
นอกจากนี้ ยังเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมรื้อโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า เปิดทางให้ กฟผ. กลับมามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งผลักดันการเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ และสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ในทะเลอันดามัน เพื่อรองรับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่คาดว่าจะลดลงในอีกประมาณ 6 ปีข้างหน้า.
รายละเอียดข้อความในเฟซบุ๊ก "รสนา โตสิตระกูล"
สภาที่ 3 ลากไส้รัฐ-ทุนพลังงานรุมกินโต๊ะปชช.หนุนเลิกอิงราคาสิงคโปร์ ยุบกองทุนน้ำมัน กฟผ. เลิกอยู่ใต้กกพ.
โดย มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
สภาที่3 ลากไส้นโยบายน้ำมัน 'รสนา' ตอกย้ำโรงกลั่นในไทยแต่ยึดราคาสิงคโปร์ มีเงินกินเปล่าปีละ 2.4 หมื่นล้านบาท ชี้ก.คลัง-เอกชน-กองทุนน้ำมัน รุมกินโต๊ะประชาชน ด้าน 'มล.กรณ์กสิวัฒน์' อัดทุนกุมรัฐปล้นถูกกฎหมายพลังงานแพงทำให้ประเทศอยู่ปากเหว ไทยรั้งท้ายอาเซียนยืนคู่เขมร ชงยกเลิกกม.เจ้าปัญหา ไฟเขียวขรก.นั่งบอร์ดธุรกิจ เปรียบให้กรรมการกลางเป็นผู้เล่นเอง ขณะที่ 'อรรถวิชช์' หนุนเลิกยึดราคาน้ำมันสิงคโปร์ ยุบกองทุนน้ำมัน ตั้งคลังน้ำมันแห่งชาติแทน เล็ง แก้กม. กฟผ. ไม่ให้อยู่ใต้อาณัติ กกพ. เปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 สภาที่ 3 จัดเวทีเสวนา ตรวจสอบนโยบายพลังงานของรัฐบาล หัวข้อ คอร์รัปชันพลังงาน กักตุนน้ำมันขึ้นราคา :
รัฐบาลทำเพื่อประชาชนหรือกลุ่มทุน? ถ่ายทอดสดผ่าน เพจเฟซบุ๊ก สภาที่สาม - The Third Council Speaks โดยมีน.ส. รสนา โตสิตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สภาผู้บริโภค และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพฯ ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน และแกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมอภิปราย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ผู้ก่อตั้งสภาที่ 3 กล่าวเปิดเสวนา นายเมธา มาสขาว ดำเนินรายการ
โดยน.ส.รสนา กล่าวว่า โครงสร้างราคาน้ำมันไม่เป็นธรรมต่อประชาชน เพราะคนไทยต้องใช้น้ำมันแพงกว่าการที่โรงกลั่นในไทย 5 โรง ส่งไปขายในต่างประเทศ โรงกลั่นในไทยยึดราคาน้้ำมันสำเร็จของสิงคโปร์ ทั้งที่น้ำมันที่คนไทยใช้อยู่กลั่นภายในประเทศ ฉะนั้น คนไทยจึงต้องจ่ายค่านำเข้าน้ำมัน อยู่ที่ลิตรละ 40 สตางค์ จากข้อมูล ประเทศไทยกลั่นน้ำมันอยู่ที่ปีละ 6 หมื่นล้านลิตร เมื่อคูณกับค่านำเข้า หรือที่เรียกว่าค่ากินเปล่าให้แก่โรงกลั่น เป็นจำนวนเงินถึงปีละ 2.4 หมื่นล้านบาท และในความเป็นจริงเกิน 5 แสนล้านบาทไปแล้ว ดังนั้น เงินกินเปล่าต้องยกเลิก แต่จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด
น.ส.รสนา ระบุว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ทำให้เกิดวิกฤตราคาน้ำมันแพงทั่วโลก หลายฝ่ายเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้กำหนดเพดานของค่าการกลั่นในช่วงเกิดวิกฤต เพราะประเทศยังไม่มีการเก็บภาษีลาภลอย กระบวนการทำน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูป จากทำของดิบให้เป็นของสุก มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เรียกว่าค่าการกลั่น ตามมาตรฐานสิงคโปร์ อยู่ที่ 4-7 เหรียญต่อบาร์เรล หรืออยู่ที่ลิตรละ 0.80 - 1.40 บาท แต่โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพจะใช้อยู่ที่ 2 เหรียญ ส่วนที่เหลือเป็นกำไร
"กำไรของโรงกลั่นที่เหมาะสม ไม่เกิน 7 เหรียญ แต่เมื่อเกิดวิกฤตสงครามทำให้เกิดความต้องการซื้อน้ำมันสำเร็จรูป ทำให้ราคาสูงขึ้นเกินกว่า 7 เหรียญ โดยในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ขึ้นไปถึง 17.50 บาท หรือ 87 เหรียญต่อบาร์เรล ถ้าเป็นประเทศอื่นจะเก็บภาษีลาภลอย เพื่อลดราคาน้ำ แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือลักษณะเช่นนี้ ฉะนั้น จึงได้เห็นกำไรโรงกลั่นสูง 200-900 เปอร์เซ็นต์ เป็นกำไรที่เกิดจากค่าการกลั่นและสต๊อกน้ำมันดิบของเดิมก่อนเกิดสงคราม"
ส่วนกรณีรัฐบาลระบุว่าได้เก็บเงินจากโรงกลั่นมา 8.3 พันล้านบาทนั้น น.ส.รสนา มองว่า เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกำไรของโรงกลั่น จำนวน 1.1 แสนล้านบาท จนถึงปัจจุบันเอกชนก็ยังได้กำไร แต่ประชาชนยากลำบาก รวมถึงขณะนี้ราคาน้ำมันดิบแทบจะกลับสู่ภาวะเดิมก่อนเกิดวิกฤตสงคราม แต่ราคาน้ำมันไทยก็ลดลงมาอย่างช้าๆ ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์
นอกจากนี้ น.ส.รสนา ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีการเช็คสต๊อกก่อนที่จะให้ขึ้นราคาน้ำมัน จากการประเมินของนายโสภณ สุภาพงษ์ ทำให้เอกชนมีกำไรอย่างน้อย 1.2 แสนล้านบาท สิ่งที่สำคัญคือเมื่อไม่เช็คสต๊อกทำให้ปั๊มน้ำมัน และจ็อบเบอร์กักตุนน้ำมัน และได้กำไรที่ไม่ควรได้ หลายคนสงสัยว่าเป็นการถอนทุนการเลือกตั้งใช่หรือไม่
อดีตสว. ระบุด้วยว่า กองทุนน้ำมันเป็นกล่องมายากลที่ไว้ใช้สำหรับล้วงกระเป๋าประชาชน เพื่อประกันกำไรให้โรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันทั้งระบบ กฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าปั๊ม ในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบโลกผันผวน แต่กองทุนน้ำมันไม่ค่อยได้ใช้กับกรณีดังกล่าว เพราะน้ำมันเบนซินถูกปล่อยลอยตัวไปกับราคาตลาดโลกนานแล้ว แต่เวลาราคาน้ำมันโลกลดลง กลับไม่ลดตาม แล้วนำส่วนต่างตรงนั้นไปเก็บไว้ในกองทุน เพื่อนำเงินคนใช้น้ำม้นเบนซินไปชดเชยให้กับดีเซล
"ประชาชนถูกรุมกินโต๊ะโดย 3 ส่วน จากกระทรวงการคลัง เอกชน และกองทุนน้ำมัน สรุปว่า กระบวนการพลังงานเกิดการผ่องถ่ายความร่ำรวยให้เอกชน โดยให้ประชาชนแบกรับ"น.ส.ระบุ
ด้าน ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ กล่าวว่า ราคาน้ำมันไทยแพงกว่าเวียดนาม ทั้งเบนซิน โซฮอล และดีเซล นี่คือการปล้นที่ถูกกฎหมาย ไม่บริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน วันนี้ประเทศไทยอยู่ปากเหว ทั้งราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าของไทย แพงกว่าคู่แข่งทางเศรษฐกิจ นักลงทุนต่างชาติเห็นจึงไม่อยากลงทุนในไทย และไม่แปลกที่เวียดนามจะเติบโตกว่าประเทศไทย น้ำมันคือต้นทางของเศรษฐกิจ เหมือนเลือดเป็นพิษก็ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง
"ราคาน้ำมันของไทย เกิดจากการสมมติว่าไม่มีโรงกลั่นในประเทศไทย แต่ความจริงคือมีโรงกลั่นในประเทศ และให้บวกค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าปรับปรุงคุณภาพ ค่าสูญเสียระหว่างขนส่งจากสิงคโปร์มาไทย ทั้งที่ทุกอย่างผลิตที่ไทย ไม่ได้มาจากสิงคโปร์ ทั้งหมดคือทิพย์ คือลาภลอย ลาภลอยไม่ผิดตั้งแต่แรกช่วงปี40 เริ่มตั้งโรงกลั่น เพื่อจูงใจในการตั้งโรงกลั่น แต่ถามว่าบวก 7 ปีพอหรือไม่ จนถึงตอนนี้นับเป็นเวลา 30 ปี ยังไม่เลิกบวก ไม่มีใครอยู่ข้างประชาชนจริงๆแม้แต่คนเดียว" ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ กล่าว
"ค่าการตลาดควรอยู่ที่ 1.50 บาท บวกลบ แต่ไม่เคยมีใครทำตาม ส่วนใหญ่ทำ 2-3 บาท ค่าการตลาดทุก 1 บาท คือ 3.6หมื่นล้านบาท เขาทำแบบไม่เกรงใจ รัฐเหมือนลูกกระจ๊อก ถามว่าวันนี้ทุนกุมรัฐ(State Capture) หรือรัฐกุมทุน ตอบเลยว่าวันนี้ ทุนกุมรัฐเพื่อสร้างกำไร ถ้าเป็นเช่นนี้ประเทศไทยพังหรือไม่ ยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีทางสู้ประเทศอื่นในอาเซียนได้อย่างแน่นอน รัฐถูกจับกุมตัวไว้เรียบร้อย เพราะฉะนั้นประเทศลักษณะนี้จะไปไม่รอด ค่อยๆแพ้ทีละชาติ สุดท้ายไทยจะยืนคู่กับกัมพูชา"
นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน เสนอทางออกว่า นอกจากแก้จิตสำนึกของนักการเมืองแล้ว ต้องยกเลิกพ.ร.บ.มาตรฐานคุณสมบัติกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะเป็นตัวปัญหาให้ข้าราชการไปนั่งในบอร์ดของธุรกิจได้ กลายเป็นว่าทำให้กรรมการกลางเป็นผู้เล่นได้ด้วย เพราะได้โบนัส ไทยเป็นทุนนิยมพลังงานผูกขาดที่ไม่มีวันเลิกได้ เพราะเป้าหมายออกแบบมาเพื่อความมั่งคั่งของกลุ่มทุนและผู้มีอำนาจ ประเทศไทยอยู่ในวงจรที่ดำดิ่ง เศรษฐกิจประเทศไทยจะเจริญเติบโตต่ำ หากยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงคิดว่าหายนะจะมาเยือนในไม่ช้า
ขณะที่ นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า ไทยต้องไม่อ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ เพราะตราบใดที่มีประธานาธิบดีชื่อโดนัล ทรัมป์ ราคาน้ำมันปั่นป่วนได้ตามใจประธานาธิบดี เป็นตลาดสั่งได้ ปัจจุบันไทยไม่ได้ต้องการโรงกลั่นถึง 6 โรงแล้ว และถึงเวลากำหนดราคาของตัวเองได้แล้ว กระทรวงพลังงานได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละ 2 พันล้านบาท น้อยที่สุดใน 20 กระทรวง แต่เป็นกระทรวงอันดับที่สอง ที่ทำรายได้แก่ประเทศสูงสุด รองจากกระทรวงการคลัง เท่านั้น
"เมื่อไม่มีกองทุนน้ำมัน ควรตั้งเป็นคลังน้ำมันแห่งชาติ เก็บค่าภาคหลวงจากโรงกั่นเป็นน้ำมัน เวลาน้ำมันแพง รัฐสามรรถนำน้ำมันมาเติมได้ แต่ปัจจุบันใช้เงินไปชดเชยราคาน้ำมัน ซึ่งชดเชยเท่าไหร่ก็ไม่พอ อีกทั้งยังมีประเด็นให้พิจารณาด้วยว่าสามารถใช้เงินกองทุนชดเชยกำไรให้แก่โรงกลั่นได้หรือไม่"
นายอรรถวิชช์ ยังกล่าวถึงค่าไฟฟ้า ว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เขียนทีโออาร์ ไม่ให้กฟผ.ประมูลผลิตไฟฟ้า 8,300 เมกะวัตต์ ถือเป็นการบอนไซไม่ให้รัฐวิสาหกิจของไทยสร้างรายได้ให้กับประเท และเอื้อให้เอกชนผูกขาด โดยขณะนี้กำหนดให้กฟผ. ผลิตได้เองเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 70 เปอร์เซ็นต์ให้เอกชนทำ ถามว่าแบบนี้กฟผ.จะได้กลับมาเป็นเสือออกล่าได้อีกครั้งเมื่อใด และยังเป็นความของชาติได้อีกหรือไม่
"สิ่งที่ผมในฐานะสมาชิกนิติบัญญัติทำได้ คือ แก้กฎหมายไม่ให้กฟผ. อยู่ภายใต้ กกพ. และถึงเวลาแล้วต้องรื้อโครงสร้างของกกพ. รวมถึงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี พร้อมสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ในทะเลฝั่งอันดามัน เพราะก๊าซในอ่าวไทยจะหมดในอีก 6 ปี รัฐบาลต้องเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผมได้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวไว้เรียบร้อยพร้อมพิจารณาในสมัยประชุมสภาหน้า"นายอรรถวิชช์ กล่าว
สภาที่ 3 ลากไส้นโยบายน้ำมัน 'รสนา' ตอกย้ำโรงกลั่นในไทยแต่ยึดราคาสิงคโปร์ มีเงินกินเปล่าปีละ 2.4 หมื่นล้านบาท ชี้ก.คลัง-เอกชน-กองทุนน้ำมัน รุมกินโต๊ะประชาชน ด้าน 'มล.กรณ์กสิวัฒน์' อัดทุนกุมรัฐปล้นถูกกฎหมายพลังงานแพงทำให้ประเทศอยู่ปากเหว ไทยรั้งท้ายอาเซียนยืนคู่เขมร ชงยกเลิกกม.เจ้าปัญหา ไฟเขียวขรก.นั่งบอร์ดธุรกิจ เปรียบให้กรรมการกลางเป็นผู้เล่นเอง ขณะที่ 'อรรถวิชช์' หนุนเลิกยึดราคาน้ำมันสิงคโปร์ ยุบกองทุนน้ำมัน ตั้งคลังน้ำมันแห่งชาติแทน เล็ง แก้กม. กฟผ. ไม่ให้อยู่ใต้อาณัติ กกพ.