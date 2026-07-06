“บิ๊กดุลย์” ยอมรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งไทย โยงอธิปไตยทางทะเล ย้ำต้องใช้ UNCLOS แก้ ไม่รู้ "ฮุนเซน" สั่งห้ามรื้อ

“บิ๊กดุลย์” ยอมรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา กระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็ก อาจโยงอธิปไตยทางทะเลไทย ย้ำต้องใช้กลไก UNCLOS แก้ ชี้ปัญหายืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2541 ตอบ “ก็ไม่รู้” หลังมีข่าว “ฮุน เซน” สั่งห้ามรื้อถอน
วันที่ 6 ก.ค. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีกลาโหม กล่าวถึงการไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) กองทัพเรือ และลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอน บริเวณบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่เอกชนกัมพูชา ได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเล โดยยอมรับว่า เขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชา ได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมา เพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชา แต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชา ทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็ก ซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2541 โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้ว ขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น
เมื่อถามว่า จำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 หรือ UNCLOS หรือไม่ พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ถูกต้อง เพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศของเรา ซึ่งหลักเขตที่ 73 ก็เห็นกันอยู่แล้ว ที่อยู่ห่างเพียงประมาณ 300 เมตร
เมื่อถามว่า หลายฝ่ายกังวลว่าเขื่อนดักตะกอนจะกระทบต่ออธิปไตยทางทะเลของไทย พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ก็ถูกอีก พร้อมย้ำว่าหากสถานการณ์ดีขึ้น เราต้องมาพูดคุยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา สั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกนั้น พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ก็ไม่รู้