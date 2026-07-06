"วันนอร์” ชี้ผลโพลนายกฯ คะแนนเสื่อม เป็นเรื่องธรรมดาคนทำงานเจอปัญหารุมเร้าหลายด้าน ต้องให้กำลังใจต่อสู้

"วันนอร์” ชี้ผลสำรวจโพลนายกรัฐมนตรีคะแนนความนิยมลดลง เป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงาน ต้องให้กำลังใจต่อสู้ ปัดไม่ทราบเรื่อง ศ. นายกฯ สำรอง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี ผลสำรวจคะแนนนิยม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลดลง เพราะเจอกับปัญหาหลายด้าน ได้ให้กำลังใจในเรื่องนี้อย่างไรว่า คนทำงานก็จะมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา นายกรัฐมนตรี และ ครม.มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆ แต่บังเอิญว่า ปัญหาอาจจะรุมเร้ามากไปบ้าง ทั้งสถานการณ์ในประเทศ และภูมิภาค ดังนั้นก็ต้องมีกำลังใจในการต่อสู้ แต่สำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายๆ โดยเฉพาะพลังความสามัคคี ของคนในประเทศ ต้องร่วมมือกับ รัฐบาล
เมื่อถามว่า มองอย่างไร ที่มีกระแสข่าว ที่มี อักษร ย่อ ศ. เป็นนายกรัฐมนตรีสำรอง นายนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ยิ้มแล้วบอกว่า อันนี้ผมไม่ทราบ
ส่วนเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ นายนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า อันนี้ไม่ทราบ