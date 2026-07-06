"บิ๊กดุลย์" ปัดฟ้อง สส.ปชน.กล่าวหา "รัฐมนตรีปีศาจ" ชี้เป็นเรื่องของเด็กไร้วุฒิภาวะ ยันไร้อำนาจเปลี่ยนทีโออาร์จัดซื้อเรือฟรีเกต

รมว.กลาโหม ปฏิเสธข่าวเตรียมฟ้อง สส.ปชน. อภิปรายกล่าวหาเป็น "รัฐมนตรีปีศาจ" พาดพิงการจัดซื้อเรือฟรีเกต ชี้เป็นเรื่องของเด็กไร้วุฒิภาวะ ยืนยันทุกขั้นตอนเป็นไปตามความต้องการของกองทัพเรือและมีกลไกตรวจสอบโปร่งใส พร้อมย้ำไม่อาจเปลี่ยนทีโออาร์หรือมาตรฐานอาวุธได้ตามอำเภอใจ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการเตรียมดำเนินคดีกับนายเอกราช อุดมอำนวย สส.พรรคประชาชน จากกรณีอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 โดยกล่าวหาว่าเป็น "รัฐมนตรีปีศาจ" และพาดพิงการจัดซื้อเรือฟรีเกตของกองทัพเรือ
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กๆ ที่ไม่มีวุฒิภาวะ และไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใด โดยเข้าใจว่าคำว่ารัฐมนตรีปีศาจ น่าจะเป็นการอ้างอิงจากกระแสภาพยนตร์ ก่อนจะนำมาเชื่อมโยงกับโครงการจัดซื้อเรือฟรีเกต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า การจัดซื้อเรือฟรีเกตเป็นไปตามความต้องการของกองทัพเรือ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะเงื่อนไขในทีโออาร์เท่านั้น แต่ก่อนจัดทำร่างทีโออาร์ทุกครั้งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมเพื่อกำกับดูแลในทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ ขอให้รอผลการคัดเลือกบริษัทผู้ชนะการประกวดราคาก่อน จึงจะเห็นข้อเท็จจริงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ มาตรฐานนาโต (NATO Standard) หรือระบบพื้นฐานของอาวุธและยุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามอำเภอใจ
"ถ้าเราได้เรือมา 1 ลำ แล้วไม่สามารถปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพหรือเรือรบที่มีอยู่เดิม รวมถึงไม่สามารถรองรับการฝึกร่วมได้ บอกตรงๆ ว่าผมไม่ได้ชั่วขนาดนั้น" พล.ท.อดุลย์ กล่าว