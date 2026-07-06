'วันนอร์' เลี่ยงตอบปม BRN แถลงการณ์โบ้ยไทยเพิ่มทหารทำไฟใต้ปะทุ ชี้อยู่ในช่วงนายกฯ เตรียมไปมาเลเซีย-คุยผู้เห็นต่าง คาด ก.ย.นี้มีข่าวดี

ที่ปรึกษานายกฯ เผยการออกแถลงการณ์ของ BRN อยู่ในช่วงที่ไทยเตรียมเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขกับผู้เห็นต่าง โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก ย้ำสถานการณ์ในพื้นที่ต้องแก้ควบคู่กับการเจรจา พร้อมเชื่อการประชุมใหญ่เดือนกันยายนจะมีทิศทางที่ดี หลังหยุดชะงักมานานกว่า 2 ปี
วันที่ 6 ก.ค.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี กองเลขาธิการการเจรจาสันติภาพขององค์กร BRN ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า สถานการณ์ความไม่สงบที่ยังดำเนินอยู่ในพื้นที่ปาตานี เป็นผลจากการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทย ว่า อยู่ในช่วงระยะใกล้เคียงกันที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 เพื่อพบผู้นำมาเลเซีย และหารือร่วมกับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย โดยที่ฝ่ายไทยยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่างในพื้นที่โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการสะดวกซึ่งการพูดคุยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะประชุมใหญ่อีกครั้ง ในเดือนกันยายนนี้ ดังนั้นในระหว่างนี้ก็จะมีการหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เป็นประเด็นในการที่จะพูดคุยเพิ่มเติม ระหว่างผู้แทนของรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็นต่างซึ่งมีกลุ่มบีเอ็นเป็นหลัก
ส่วนจะเป็นประเด็นและทำให้การพูดคุยหยุดชะงักหรือไม่นั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า เท่าที่รับทราบจากผู้แทนที่เดินทางไปพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นที่ไปเตรียมการ ในที่ประชุมยังมีทิศทางที่ดีโดยในเดือนกันยายน เชื่อว่าจะมีการพูดคุยที่ลงเอยเป็นไปได้ด้วยดี หลังจากหยุดการพูดคุยไป 2 ปี
ส่วนกลุ่ม BRN ที่ออกแถลงการณ์ มาในครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวจริงใช่หรือไม่ หรือ เป็นอีกกลุ่ม นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า ส่วนตัวยังตอบไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มใด แต่ทั้งนี้หลายฝ่ายเห็นว่าการประชุมต้องเป็นหลักในการแก้ปัญหาซึ่งไทยก็ไม่ขัดข้อง แต่เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ต้องแก้ไขตลอดเวลาจะปล่อยให้เกิดการพูดคุยอย่างเดียวก็คงไม่ได้ เพราะความเดือดร้อนของประชาชน เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขพร้อมกับการพูดคุย ขณะเดียวกันมีความเชื่อว่าการพูดคุยน่าจะมีข่าวดี
ส่วนในวันนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ที่ซาอุดิอาระเบีย นำตัวแทนนักศึกษาไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียไปฝึกอบรมและพบหน่วยงานไทยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาลและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 3
เข้าพบ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เพื่อรับโอวาท โดยโครงการดังกล่าวฯเป็นการนำนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในประเทศไทยอย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมโครงการฯ มีโอกาสพบและและแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในชุมชนไทยมุสลิม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมโครงการฯ