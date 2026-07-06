รัฐบาลโอ่ผลสำเร็จแก้หนี้ครัวเรือน เผยมหกรรมแก้หนี้ฯ 1 เดือนที่ผ่านมา ลดภาระ 171 ล้านบาท ปลดผู้ค้ำ กยศ.เกือบพันราย

รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่อง มหกรรมแก้หนี้ฯ 1 เดือนที่ผ่านมา ไกล่เกลี่ยสำเร็จ กว่า1000 ราย ช่วยประชาชนลดภาระกว่า 171 ล้านบาท ปลดผู้ค้ำ กยศ. 947 ราย
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยบูรณาการการทำงานของกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลการจัดงาน มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 16 จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 สะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาหนี้ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 ราย มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 ราย และสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ 1,232 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่เข้ารับการไกล่เกลี่ย
นางสาวลลิดา กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาท และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการ ปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ถึง 947 ราย ช่วยลดภาระและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานยังให้บริการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง รวมถึงให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจร ลดความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และเพิ่มโอกาสในการกลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
“รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจัง เพราะการลดภาระหนี้คือการสร้างโอกาสให้ประชาชนกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้ง มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเป็นธรรม ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เสริมสภาพคล่อง และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่” นางสาวลลิดา กล่าว