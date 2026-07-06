‘ภัณฑิล‘ ท้านายกฯ ดูร้านกัญชาเชิงสันทนาการ ย่านอโศก-นานา มีเกลื่อน จี้คุมการขาย-ใช้ช่อดอกทางการแพทย์

‘ภัณฑิล‘ ท้านายกฯ ลงพื้นที่ดูขายกัญชาเชิงสันทนาการ บอก ย่านอโศก-นานา เต็มไปหมด เหน็บ สมฉายา Cannabis King จี้ ควบคุมการขาย-ใช้ช่อดอกทางการแพทย์เสรี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน แถลงกรณีนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถึงแนวทางในการป้องกันการส่งออกกัญชา ไปยังประเทศที่กัญชาเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ว่า จากเดิมที่เคยอยากให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์ แต่ตอนนี้กลับถูกส่งออกกลายเป็นสินค้าข้ามชาติ สมฉายาที่สื่อต่างประเทศเคยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็น ‘Cannabis King’ หรือราชาแห่งกัญชา แม้ในประเทศไม่ผิดกฎหมายโดยอ้างทางการแพทย์ แต่ในต่างประเทศยังผิดกฎหมายอยู่ ส่งผลให้กลายเป็นภาระทางศุลกากร คล้ายกับกรณีส่งยาเสพติดเฮโรอีนไปออสเตรเลีย ดังนั้นนโยบายกัญชาที่เสรี เสมือนกับว่าไม่มีใครรับผิดชอบ ซึ่งนโยบายนี้ออกมาโดยท่านนายกฯ ขณะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข
นายภัณฑิล กล่าวต่อว่า ตนมองว่า ป.ป.ส. ทำไปตามหน้าที่ เมื่อเจอเบาะแสในประเทศก็ต้องพยายามสาวดูถึงต้นตอว่ามีอะไรเกิดขึ้น และที่นายกฯ พูดในที่ประชุมป.ป.ส. ว่าจากนี้ไม่ต้องทำนโยบายเอาใจรัฐมนตรี ผู้มีอำนาจหรือรัฐบาล แต่ขอให้ทำนโยบายแบบดูข้อมูลทุกมิติ ตนเห็นด้วยและขอให้นายกฯ จำคำพูดของตัวเองเอาไว้ด้วย และเมื่อนายกฯ พูดแบบนี้ ประชาชนยิ่งมีสิทธิถามกลับว่านโยบายกัญชาเสรีที่เริ่มต้นมาตั้งแต่พืชเศรษฐกิจปี 2565 ได้ดูข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือไม่
“นายกฯ ได้ดูมิติด้านการการใช้เชิงสันทนาการหรือไม่ สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เพื่อการแพทย์ ลองไปเดินดูย่านอโศก ย่านนานาได้ มีการขายกัญชาเชิงสันทนาการเต็มไปหมด ตนขอท้าให้ท่านนายกไปลงพื้นที่กับตน” นายภัณฑิลกล่าว
นายภัณฑิล กล่าวต่อว่า หากเราค้นภาพ Cannabis King Thailand ภาพที่เห็นไม่ใช่ผู้ป่วยที่เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ แต่คือภาพของนายอนุทิน ในฐานะนักการเมืองที่สื่อต่างประเทศจดจำ ว่าเป็นผู้ผลักดันการปลดล็อกกัญชาในไทย
นายภัณฑิล กล่าวอีกว่า ตนขอเรียกร้องให้ยุติการขาย และการใช้ช่อดอกกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แบบเสรี และนำกลับเข้าสู่ระบบควบคุมทันที เปิดเผยฐานข้อมูลใบอนุญาต ผู้มีอำนาจควบคุม เท่าที่กฎหมายเปิดเผยได้ และให้ศุลกากร ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการแพทย์แผนไทยและตำรวจรายงานต่อรัฐสภา ว่าคดีลักลอบส่งออกกัญชา เชื่อมโยงกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างไรบ้าง และคุ้มครองผู้ป่วยผู้ประกอบการสุจริต