ปชป.สุราษฎร์ คึกคัก “วัชระ” นำประชุมประกาศต้านโกงสอบท้องถิ่น-หยุดแลนด์บริดจ์ พร้อมเกาะติดน้ำมันแพง ค้านการสร้างถนนและโรงงานยางมะตอย
วันนี้ (5 ก.ค.) นายวัชระ เพชรทอง หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมใหญ่ที่ห้องริมน้ำ รร.วังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีสมาชิกพรรคและประชาชนเข้าร่วมจำนวน 120 คน
นายกิตติชัย ใสสะอาด อดีตประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นพิธีกร ก่อนการประชุมมีการยืนถวายอาลัยเป็นเวลา 1 นาที
นายวัชระ เพชรทอง หัวหน้าสาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการประชุม มีมติเอกฉันท์ให้ 1. จะออกหนังสือพิมพ์รายสะดวกเพื่อเป็นปากเสียงให้ประชาชน 2. จะเปิดอบรมการพูดสำหรับผู้นำ โดยมี นายกิตติชัย ใสสะอาด เป็นผู้รับผิดชอบ 3. จะจัดอบรมยุวประชาธิปัตย์สุราษฎร์ธานี และ 4. จะมีโครงการเผยแพร่ธรรมะของพระอาจารย์พุทธทาสไปตามสถานศึกษาต่างๆ
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ……2. เปิดโปงติดตามตรวจสอบการซื้อตำแหน่งการสอบท้องถิ่นและไม่ให้มีใน จ.สุราษฎร์ธานี 3. ติดตามเรื่องน้ำมันแพงจากลิตรละ 29 บาท เป็น 50 บาท ในความรับผิดชอบของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 4. คัดค้านการสร้างถนนกะเปอร์-ไชยา ผ่าป่าแก่งกรุง 20 กม. 5. คัดค้านสร้างโรงงานยางมะตอย ที่ ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
นายวัชระ เพชรทอง กล่าวว่า ได้รับงบประมาณจากพรรคประชาธิปัตย์ 50,000 บาท ซึ่งเป็นงบของ กกต.มาจ่ายเป็นค่าอาหารโต๊ะจีน, น้ำชากาแฟของว่าง, ค่าเดินทาง และแจกถุงผ้าลดโลกร้อนสมุดให้สมาชิกทุกคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคักและมีการรณรงค์ต่อต้านการโกงสอบท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย และต่อต้านแลนด์บริดจ์ และมีการถ่ายทอดสดตลอดรายการ