“อนุทิน” โชว์ขยันดอดเข้าทำเนียบวันหยุดเคลียร์แฟ้มค้าง พรุ่งนี้งานแน่นต้อนรับบุคคลสำคัญยาวทั้งวัน

นายกฯ ฟิตจัด! ใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเงียบๆ เคลียร์แฟ้มค้าง หลังบินกลับจาก ตปท.ขณะที่จันทร์นี้ งานแน่นๆ เปิดทำเนียบ ต้อนรับบุคคลสำคัญแบบมาราธอนตลอดทั้งวัน
วันนี้ (5 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามานั่งเซ็นแฟ้มเอกสารทางราชการ ที่ฝ่ายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและทีมงาน ได้จัดเตรียมไว้ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และทันทีที่ถึงเมืองไทย ได้มีภารกิจประชุมหลายวง จึงมีเอกสารรอการเซ็นอยู่จำนวนมาก นายกรัฐมนตรี จึงใช้เวลาวันหยุดราชการเข้ามาเซ็นเอกสารดังกล่าว เพื่อให้วันจันทร์การทำงานจะได้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลช่วงวันหยุด ซึ่งที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเคยเข้ามาบ่อยๆ แม้ในช่วงเวลากลางคืน แต่ไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยพูดว่าทำงานได้ทุกที่และทุกเวลา
อย่างไรก็ตาม วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคมนี้ นายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่สำคัญ ที่ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็น โดยเปิดโอกาสให้บุคคลสำคัญ เข้าพบหลายคณะ เริ่มแต่เวลา 10.00 น. นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (H.E. Mr. Jean-Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (การแต่งกายช่างภาพสวมสูทสากล)
จากนั้นเวลา 11.00 น. นาย Moroun Kairouz กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และผู้บริหาร Centre for Regions, Trade and Geopolitics ของ The World Economic Forum เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า
ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายมาร์ก กุดดิง (H.E. Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า และเวลา 14.30 น. นายเฟลิเป เด ลาโมเรนา กาซาโด (H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า