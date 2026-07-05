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“อนุทิน” เรียก “ปกรณ์” คุย รับ 7 ข้อเสนอปราบโกงสอบ ขรก.จ่อคลอดร่างกฎหมายเสนอสภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รัฐบาลเตรียมใช้ยาแรง เร่งร่างกฎหมายใหม่ป้องกันทุจริตสอบข้าราชการ ชู 7 ข้อเสนอ เพิ่มโทษหนักทั้งคนโกงและผู้รู้เห็น พร้อมเดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นประชาชนโดยเร็วที่สุด

วันนี้ (5 ก.ค.) หลังจากที่ นายปกรณ์​ นิล​ประพันธ์​ รองนายก​รัฐมนตรี​ ฝ่าย​กฎหมาย​ โพสต์​ข้อความ​ผ่าน​เพจเฟซบุ๊ก​ถึงข้อเสนอแนะ​ 7 มาตรการ ในการป้องกันทุจริตในการสอบบรรจุราชการ​ เช่น การเพิ่มความผิดอาญา​ รวมถึงให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.​) มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเพื่อความรวดเร็ว และให้สามารถเปิดรับแจ้งเบาะแสทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย​ และถ้าหากพบความผิดเชื่อมโยงสามารถสั่งการยุติชั่วคราว​ รวมไปถึงให้ข้าราชการพนักงานที่รู้เห็น-สนับสนุน รับโทษหนักกว่าเดิมเท่าหนึ่ง​นั้น

มีรายงานว่า นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ ได้เชิญ นายปกรณ์​ ขึ้นไปหารือยังตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา​ เพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตสอบในระยะยาว ซึ่งขณะนี้การดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตสอบราชการ รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมาย​โดยจะต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด​ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิด​ พร้อมประมวลเป็นข้อมูลและรวบรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อเพื่อทำเป็นร่างกฎหมาย​

ส่วนแนวคิดการปรับการจัดสอบให้กลับมาใช้ระบบ ก.พ. ภาค ก. เหมือนเดิม ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึงแนวคิดนี้ เพราะในเบื้องต้นทางพรรคภูมิใจ​ไทย​ มีแนวคิดที่จะยกร่างเป็นกฎหมายนี้ ก่อนเสนอต่อสภา