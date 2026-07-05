“อนุทิน” เรียก “ปกรณ์” คุย รับ 7 ข้อเสนอปราบโกงสอบ ขรก.จ่อคลอดร่างกฎหมายเสนอสภา

รัฐบาลเตรียมใช้ยาแรง เร่งร่างกฎหมายใหม่ป้องกันทุจริตสอบข้าราชการ ชู 7 ข้อเสนอ เพิ่มโทษหนักทั้งคนโกงและผู้รู้เห็น พร้อมเดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นประชาชนโดยเร็วที่สุด
วันนี้ (5 ก.ค.) หลังจากที่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กถึงข้อเสนอแนะ 7 มาตรการ ในการป้องกันทุจริตในการสอบบรรจุราชการ เช่น การเพิ่มความผิดอาญา รวมถึงให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเพื่อความรวดเร็ว และให้สามารถเปิดรับแจ้งเบาะแสทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย และถ้าหากพบความผิดเชื่อมโยงสามารถสั่งการยุติชั่วคราว รวมไปถึงให้ข้าราชการพนักงานที่รู้เห็น-สนับสนุน รับโทษหนักกว่าเดิมเท่าหนึ่งนั้น
มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญ นายปกรณ์ ขึ้นไปหารือยังตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตสอบในระยะยาว ซึ่งขณะนี้การดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตสอบราชการ รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายโดยจะต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิด พร้อมประมวลเป็นข้อมูลและรวบรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อเพื่อทำเป็นร่างกฎหมาย
ส่วนแนวคิดการปรับการจัดสอบให้กลับมาใช้ระบบ ก.พ. ภาค ก. เหมือนเดิม ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึงแนวคิดนี้ เพราะในเบื้องต้นทางพรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดที่จะยกร่างเป็นกฎหมายนี้ ก่อนเสนอต่อสภา