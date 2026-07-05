“จุติ” ลุยรื้อ กม.เก่า อุดช่องโหว่ Forex-ฟอกเงิน เพิ่มโทษหนัก-คุกจริง-บีบเสร็จใน 120 วัน ให้เข้า OECD กลางปี 70

เฉียบ! “จุติ” ลุยรื้อกฎหมายเก่าปี 2485 อุดช่องโหว่ Forex-ฟอกเงิน เพิ่มโทษหนัก-ติดคุกจริง-บีบหน่วยงาน ต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน 120 วัน เพื่อให้ไทย เข้า OECD กลางปี 70
วันนี้ (5 ก.ค.) นายจุติ ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้าคดี Forex ว่า เปิดให้ให้ผู้ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการโดยตรง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงาน ปปง. หลังจากที่ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะมาชี้แจงเช่นนี้ โดยพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนให้มาลงทุน ทั้งที่ ธปท. ยืนยันว่า ไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไป ยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้ ตำรวจ ดีเอสไอ และ ปปง. จะติดตามยึดทรัพย์คืน
นายจุติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของประเทศไทย คือ เรื่องบทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย โดยพบว่า กฎหมายที่ควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 มีโทษปรับเพียง 2,500 บาท และมีโทษจำคุกแค่ 2 ปี ทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัว ยอมเสียค่าปรับ และคาดหวังว่า จะได้รับการรอลงอาญาเท่านั้น ขณะเดียวกัน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง 1 ปี ซึ่งต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีโทษจำคุกสูงถึง 5 ปี ทั้งที่เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
“นี่คือ จุดอ่อนของประเทศไทย ว่า กฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่อง พฤติกรรมของโจรยังหลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ ต่อไปนี้เราต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริง รัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามสแกมเมอร์ ขจัดขบวนการฟอกเงิน และส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไป ตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัย” นายจุติ กล่าว
ประธาน กมธ.การเงินฯ กล่าวอีกว่า เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา คณะกรรมาธิการจะไม่รอขั้นตอนปกติ โดย สส. จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง หลังจาก ธปท. ให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนของกฎหมายปี 2485 มาให้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน ให้ลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับ จากเดิม 240 วัน ให้ลดเหลือเพียง 120 วัน เพราะไทยกำลังจะถูกประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่ 30 มิถุนายน 2570 ทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการออกกฎหมายใหม่เพื่อปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต