รัฐบาลคุ้มครอง “แรงงานสร้างสรรค์” วางมาตรฐานใหม่คนกอง-ฟรีแลนซ์ ยกระดับสวัสดิการอุตสาหกรรมบันเทิง

ก.แรงงาน เร่งแก้ปัญหาคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิง ที่เผชิญการจ้างงานไม่เป็นธรรม ชั่วโมงทำงานยาวนาน และสวัสดิการไม่ทั่วถึง เดินหน้ายกระดับการคุ้มครอง “แรงงานสร้างสรรค์” ทั้งพัฒนาทักษะ ศึกษามาตรฐานชั่วโมงการทำงาน และขยายการคุ้มครองสู่แรงงานอิสระและฟรีแลนซ์
วันนี้ (5 ก.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานกำลังเร่งผลักดันมาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทย หลังพบว่า คนทำงานจำนวนไม่น้อยยังเผชิญปัญหาการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน การรับงานโดยไม่มีสัญญาจ้าง การไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง ตลอดจนการขาดหลักประกันและสวัสดิการที่เหมาะสม โดยเฉพาะแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานทั้งระบบ โดยมาตรการเร่งด่วนคือการพัฒนาทักษะ (Upskill และ Reskill) ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Certificate) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยกระดับรายได้ของผู้ประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังเดินหน้าส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรม ผ่านการให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร การคุ้มครองค่าจ้าง การป้องกันการหลอกลวง และแนวทางการคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บระหว่างการทำงาน เพื่อให้แรงงานสามารถรักษาสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง
ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงการทำงาน หลังมีข้อสะท้อนว่าคนทำงานในกองถ่ายจำนวนไม่น้อยต้องทำงานต่อเนื่องเกิน 16 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย พร้อมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
พร้อมกันนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การคุ้มครองกรณีว่างงาน และการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ เพื่อให้แรงงานสร้างสรรค์ทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม