รัฐบาลดูแลผู้ประกันตน ม.33-39 หนุน 3 สิทธิประโยชน์ ตั้งครรภ์ ค่าตรวจฝากครรภ์ คลอด เงินสงเคราะห์บุตร

รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ 3 กรณี ค่าตรวจและฝากครรภ์ รวมสูงสุด 1,500 บาท - คลอดบุตร 1.5 หมื่นบาท - ให้เงินสงเคราะห์บุตร 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนครบ 6 ปี
วันนี้ (5 ก.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงิน เพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรของผู้ประกันตนผ่านสิทธิประโยชน์กรณีฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ประกันตน
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตร สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้ 3 กรณี ประกอบด้วย
กรณีที่ 1 คือ ค่าตรวจและฝากครรภ์ ผู้ประกันตนหญิง รวมถึงผู้ประกันตนชาย สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตรา ได้แก่ 1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง 500 บาท 2. อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท 3. อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท 4. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท 5. อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล รวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส เพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ
กรณีที่ 2 คือ กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ มีสิทธิได้รับเงินกรณีคลอดบุตร จำนวน 1.5 หมื่นบาท บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง และสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กรณีที่ 3 คือ กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 3 คน
“รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการฝากครรภ์ การคลอดบุตร และการสงเคราะห์บุตร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตน และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-Self Service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และสายด่วน 1506 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง” นางสาวพลอยทะเล กล่าว