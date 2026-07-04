“โสภณ” ลุยบุรีรัมย์ ดัน Smart Mom สร้างต้นแบบดูแลแม่และเด็ก 6 อำเภอนำร่อง

“โสภณ” ลุยบุรีรัมย์ เดินหน้า “บ้านเมืองน่าอยู่” ผนึก Smart Mom - มหัศจรรย์ 1,000 วัน สร้างต้นแบบดูแลแม่และเด็ก 6 อำเภอ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ “บ้านเมืองน่าอยู่” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ประเพณีดี ผลิตภัณฑ์ดี การศึกษาดี สุขภาพดี และปลอดยาเสพติด เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นายโสภณ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้าน “สุขภาพดี” โดยผลักดันโครงการ Smart Mom ควบคู่กับโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน” เพื่อยกระดับระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร เชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ นายศักดิ์ ซารัมย์ สส.พรรคภูมิใจไทย ผู้แทนกรมอนามัย สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลลำปลายมาศ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลในพื้นที่ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและวางกลไกความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการ Smart Mom มีเป้าหมายยกระดับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในทุกมิติ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังความเสี่ยง การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด พร้อมเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการทรัพยากร งบประมาณ และการดำเนินงานกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อสร้างระบบดูแลแม่และเด็กที่ครอบคลุม ตั้งแต่ก่อนคลอด ระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงวัยเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
สำหรับระยะแรก จะกำหนดพื้นที่นำร่อง 6 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อนขยายผลสู่พื้นที่อื่นในอนาคต
ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off โครงการ Smart Mom บูรณาการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทั้ง 6 อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิอาณัตพล ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแม่และเด็กให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้าง “คนคุณภาพ” และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน