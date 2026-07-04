“ไอติม” สวน “รุทธพล” หนีตอบกระทู้ฮั้ว สว.ชี้ ยังไงก็เรื่องด่วน กกต.จะลงมติใน 2 เดือน ไม่ถาม รมว.ยุติธรรม จะถามใคร

“พริษฐ์” สวนเดือด! ถึง “รุทธพล” ปมหนีตอบกระทู้สดคดีฮั้ว สว. ชี้ ยังไงก็เรื่องด่วน กกต.จะลงมติใน 2 เดือน เหน็บแรง ถ้าถาม รมว.ยุติธรรม ไม่ได้ ควรถาม รมต.คนไหน
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2569 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตอบโต้กรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ตอบกลับว่า ไม่ได้หนีการตอบกระทู้สดเรื่องฮั้ว สว.ในสภา เมื่อ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา
โดย นายพริษฐ์ ตั้งคำถามว่า 1. รมต. บอกว่าไม่ได้หนีสภา ตอบ รมต. หนีหรือไม่หนีสภา ข้อเท็จจริงเมื่อวานก็ชี้ชัดอยู่แล้ว
2. รมต. พูดเสมือนว่า เรื่องคดีฮั้ว สว. ไม่ควรถูกถามเป็นกระทู้สด ตอบ ฝ่ายค้านจะถามกระทู้สดเรื่องอะไร ก็เป็นการตัดสินใจของฝ่ายค้าน หน้าที่รัฐมนตรีคือมาตอบคำถาม ไม่ใช่เลือกคำถาม อันนี้ไม่ใช้กระทู้สดของรัฐบาล ที่ รมต. จะเลือกให้เอง ว่าอยากให้ชงคำถามอะไร เพื่อมาโฆษณาฟรีในสภา
3. รมต. บอกว่า เรื่องคดีฮั้ว สว. ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ตอบ ก็ยืนยันว่า ด่วน เพราะ กกต. เขากำลังจะต้องลงมติภายใน 2 เดือนนี้ และสังคมเขากังวลว่า หาก กกต. เป่าคดีนี้ขึ้นมา (โดยเฉพาะเป่าให้กับคนสำคัญในหรือเหนือรัฐบาล) DSI จะเอาการเป่าคดีในฝั่งของ กกต. นั้น มาเป็นข้ออ้างในการเป่าคดีในฝั่ง DSI ด้วยหรือไม่
4. แต่ที่น่าสนใจสุด คือ รมต. บอกว่า “ถ้าอยากรู้รายละเอียด ก็ไปถามคนอื่น ที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้” คำถาม ถ้างั้น ท่าน รมต.ยุติธรรม ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ ว่า ผมควรถามรัฐมนตรีท่านใดดี ที่รู้รายละเอียดเรื่องขบวนการโกง สว. มากกว่าท่าน? และที่เขารู้มากกว่าท่าน เป็นเพราะเขามีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ใช่หรือไม่?