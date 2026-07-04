ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ รัฐบาลฟื้นเส้นทางบินตรง “หัวหิน–กัวลาลัมเปอร์”

รัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรง “หัวหิน–กัวลาลัมเปอร์” ยกระดับหัวหินสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก หนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค โดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยาน สายการบินไทยแอร์เอเชีย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศ “หัวหิน–กัวลาลัมเปอร์” พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคต
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่อง ภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 กระทรวงคมนาคมจะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม “Market Insights and Customer Insights Workshop” ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า 100 รายเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหัวหิน ทั้งการนำเสนอความพร้อมของท่าอากาศยานหัวหิน การวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตลาดมากยิ่งขึ้น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหิน–กัวลาลัมเปอร์ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยว และรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คน การศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้ง จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคต
“รัฐบาลมุ่งยกระดับหัวหินให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากล ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การเพิ่มเครือข่ายการเดินทางทางอากาศ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก” นางสาวลลิดา กล่าว