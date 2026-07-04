เกษตรกรเฮ! รัฐบาลสั่งโรงจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน ไม่จำกัดวงเงิน ตลอดเดือน ก.ค.นี้

รัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทย สั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศ ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือนเต็ม ไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ หวังลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิต ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ จัดโครงการ “เคียงข้างเกษตรกร ฟรีดอกเบี้ย” โดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง 1 เดือน สำหรับทุกวงเงินจำนำ ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2569 นี้ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานราก
สำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์นั้น รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง คู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกร หรือสมุดทะเบียนเกษตรกร เข้าไปติดต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือนได้ทันที ส่วนกลุ่มลูกค้าเดิม ที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อยืนยันตัวตน ก็รับสิทธิ์ได้เลย
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือยาปราบศัตรูพืช ซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ หรือ โรงรับจำนำของรัฐ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.30 น.) โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคน