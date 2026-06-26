“สุขสมรวย” เผย กทบ. เคาะเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่ง “ไทยช่วยไทย เร่งเพิ่มทุน ระยะ 3 วงเงิน 3.4 พันล.

รมต.สำนักนานกฯ เผยข่าวดี! บอร์ด กทบ. เคาะเพิ่มทุน “ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง” รอบแรก 570 กองทุน ครอบคลุม 16 จังหวัด พร้อมเร่งรัดโครงการเพิ่มทุน ระยะ 3 วงเงิน 3.4 พันล้านบาท ให้กองทุนตกหล่นเฟส 3 ภายในปี 69 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
วันนี้ (26มิ.ย.) นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ 5/2569 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เสริมสภาพคล่องให้แก่ประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศ
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง” รอบแรกให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นเข้ามาและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ จำนวน 570 กองทุน ครอบคลุม 16 จังหวัด วงเงินเพิ่มทุนรวม 38,530,000 บาท
สำหรับการอนุมัติในครั้งนี้ จะช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 45,628 ราย ได้รับการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมเป็นเงิน 32,204,016.90 บาท สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และช่วยให้ประชาชนสามารถนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง” เป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสนับสนุนการลดภาระดอกเบี้ยให้สมาชิก พร้อมเพิ่มทุนหมุนเวียนแก่กองทุน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ นางสุขสมรวย ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูและเพิ่มทุน 1,000,000 บาท (ล้านที่ 2) รวมวงเงิน 3.4 พันล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่เป็นงานคงค้างมาตั้งแต่ปี 2555 โดยตนได้มอบนโยบายให้ สทบ.เร่งดำเนินการเรื่องนี้ โดยขั้นต้นได้รับทราบจากทาง สทบ.ว่ามีการระดมผู้บริหารส่วนกลางและสาขาเขต มาร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านฯ โดยกองทุนหมู่บ้านฯที่ผ่านการฟื้นฟูและมีความพร้อมในการดำเนินงาน เราก็จัดสรรเงินเพิ่มทุน 1,000,000 บาท เติมลงไปให้ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ สทบ.ดำเนินการให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมให้ได้ในปี 2569 นี้
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน โดยมอบหมายให้ สทบ. เร่งขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน” นางสุขสมรวย กล่าว