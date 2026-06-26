นายกฯ ชวนสัมผัสเสน่ห์ OTOP แวะตีขิม ปลื้มยอดขาย 6 วันทะลุ 559 ล. จัด 2 วันสุดท้ายที่เมืองทอง

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ชวนสัมผัสเสน่ห์งาน OTOP แวะตีขิม ปลื้มยอดขาย 6 วันทะลุ 559 ล้านบาท ยังเหลือ 2 วันสุดท้ายจัดที่เมืองทองธานี
วันนี้ (26มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พอใจผลการจัดงาน OTOP Midyear 2026 หลังผ่าน 6 วันแรก มียอดจำหน่ายสะสมกว่า 559.927 ล้านบาท (ณ เวลา 12.30 น.) สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสินค้า OTOP และศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยังเหลือการจัดงานอีก 2 วัน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตลอดการจัดงาน นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมงานและอุดหนุนผู้ประกอบการรวม 4 วัน เพื่อติดตามบรรยากาศการจำหน่ายสินค้า พบปะผู้ประกอบการและประชาชนอย่างใกล้ชิด ในส่วนของเย็นวันนี้ นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมโซนเครื่องดนตรีไทย และทดสอบตี “ขิม” เครื่องดนตรีไทยที่แสดงถึงเสน่ห์ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สามารถต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั่วประเทศ
นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสในช่วง 2 วันสุดท้ายของการจัดงาน เลือกซื้อสินค้า OTOP คุณภาพจากทั่วประเทศ พร้อมใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี