มท.3 มอบนโยบายกรมโยธาฯ ขับเคลื่อนภารกิจ 'พลิกฟื้นวิถีชีวิตปชช.' ยกระดับเมืองปลอดภัย รับมือภัยพิบัติ

"เจเศรษฐ์" มอบนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง ย้ำขับเคลื่อนภารกิจ 'พลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชน' ยกระดับเมืองปลอดภัย รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศ
วันนี้ (26 มิ.ย. 69) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ สถาปนิกใหญ่ (สถาปนิก ทรงคุณวุฒิ) พร้อมด้วยนายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต์ และนางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ นางบงกช สุวรรณเดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหาร และบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และผ่านระบบ Web Broadcast
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โอกาสนี้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมถวายความเคารพพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ซึ่งประดิษฐานบริเวณด้านหน้ากรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6
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นายเจเศรษฐ์ ได้เน้นย้ำบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่จะร่วม "พลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชน" ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกำชับให้ขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุก เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ เช่น การสร้างเขื่อน ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องฤดูกาล จึงต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเพื่อลดความล่าช้าในการส่งมอบงาน นอกจากนี้ ต้องเตรียมความพร้อมการรับมือฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัย โดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำทั่วประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากพื้นที่อย่างใกล้ชิด
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นายเจเศรษฐ์ ยังได้กำชับให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยจะประสานความร่วมมือในรัฐสภา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
"ขอชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง "DPT Town Square" ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการดิจิทัลด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การควบคุมอาคาร และการบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียว ตลอดจนชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทั่วประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการพัฒนาเมืองและชุมชน ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานร่วมกันเสมือน "ครอบครัวเดียวกัน" ยึดถือกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด" นายเจเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติม
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ด้านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การกำกับดูแลอาคาร และการให้บริการด้านช่าง รวมถึงความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญ อาทิ การจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การตรวจสอบอาคารและจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความเสียหายของอาคารภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 การพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี การฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา และการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งล้วนเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน