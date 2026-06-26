เอฟซีพรรคส้มเจอฝนถล่ม! หนีซบศูนย์สิริกิติ์ จับตาเวทีใหญ่ดัน "ดร.โจ" ชิงผู้ว่ากทม. โค้งสุดท้ายเย็นนี้

ฝนถล่ม! แฟนคลับ ‘พรรคประชาชน’ หนีฝนซบศูนย์ฯ สิริกิตติ์ จับตาเวทีใหญ่ ‘เติมกรุงเทพให้เต็ม 10’ ดัน ‘ดร.โจ’ ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. โค้งสุดท้ายเย็นนี้
วันที่ (26 มิถุนายน) เมื่อเวลา 16.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากสวนเบญจกิติ บริเวณลานน้ำพุ ก่อนหน้าการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายของพรรคประชาชน ภายใต้ชื่องานเติมกรุงเทพให้เต็ม 10 เพื่อรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้
ล่าสุด มีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาทึบ และเกิดฝนตกลงมาทั่วบริเวณสวนเบญจกิติอย่างหนัก โดยทีมงานของพรรคประชาชนเข้ามาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนหน้าแล้ว ส่วนบรรดาแฟนคลับที่มารอฟังในวันนี้ ต่างเข้ามาหลบฝนในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กางร่มจับจองพื้นที่
ทั้งนี้ ตามกำหนดการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. โดยนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร แกนนำฝีปากกล้าของพรรคจะเป็นผู้เปิดเวทีเป็นคนแรก จากนั้นจะเป็นนายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ ทีมบริหาร กทม. พรรคประชาชน นายชัยวัฒน์ และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน