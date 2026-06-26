"อนุทิน" แจงส่งปลัดภูเก็ตกลับพื้นที่ เหตุสอบครบ 30 วันแต่ยังไม่หยุดสอบต่อ ผิดถูกว่าตามขั้นตอน

นายกฯแจงส่งตัว ’รุ่งเรือง‘ ปลัดภูเก็ตกลับพื้นที่ เหตุ กระบวนการตรวจสอบครบ 30 วันแล้ว แต่ยังไม่หยุดสอบต่อ ย้ำ เป็นไปตามขั้นตอนผิดว่าตามผิด-ไม่ผิดก็ไม่ผิด
วันที่ (26 มิ.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีคำสั่งให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต กลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิมที่จ.ภูเก็ต ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการและรายงานมาแล้วว่า ย้ายกลับไปเนื่องจากครบ 30 วัน ของการตรวจสอบแต่การตรวจสอบไม่ได้หยุด ยังคงเดินหน้าตรวจสอบต่อ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน และทุกเรื่องก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนผลจะเป็นอย่างไร เขาก็จะดำเนินการต่อ ถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิด แต่ถ้าผิดก็ต้องว่ากันต่อไปตามกฏหมาย