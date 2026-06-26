"พิสิษฐ์" โต้ "สมชาย" สว.ไม่คิดสอดไส้ล้างผิดคดีฮั้ว ซัดอ่านหนังสือไม่เกิน 8 บรรทัด กังวลคนเชื่อเฟคนิวส์

“สว.พิสิษฐ์” ตอกหน้า “สมชาย แสวงการ” หลังปูดสภาสูงเตรียมสอดไส้นิรโทษล้างผิดฮั้ว สว. ลั่น ไม่คิดจะทำอยู่แล้ว บอกคดียังไม่ชี้มูลเลย ถึงผิดจริงก็ไม่ทำ แจง แค่เพิ่มกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “พันธมิตร” ปิดสนามบิน ซัดเดือด! คงอ่านหนังสือไม่เกิน 8 บรรทัด ยอมรับกังวลคนเชื่อเฟคนิวส์
วันนี้ (26 มิ.ย. 2569) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงกรณีที่นายสมชาย แสวงการ อดีต สว. จับตาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองในชั้นวุฒิสภา ที่อาจจะสอดไส้ล้างผิดคดีฮั้วเลือก สว. ว่า ตนในฐานะเป็นเลขานุการของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างกฎหมายนี้ ยืนยันต่อสื่อมวลชนว่าไม่ได้มีการแก้ไขในประเด็นเพิ่มเติมหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีฮั้ว สว. และทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด แล้วต้องยืนยันเลยว่าไม่คิดจะทำด้วย เพราะกระบวนการทุกอย่างยังอยู่ในชั้นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรายังไม่ถูกชี้มูลทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เราก็ไม่ได้ถือว่าจะต้องไปทำอะไรแบบนั้น แล้วต่อให้มีเหตุการณ์ที่ผิดจริง เราก็คงไม่ไปแก้ เราก็คงไม่นิรโทษกรรมตัวเอง
“ผมไม่ทำแน่นอน ต้องบอกอย่างนี้ แล้ว สว. ทุกท่าน ผมเชื่อว่าก็มีแนวคิดเดียวกันกับผม การนิรโทษกรรมตัวเอง ผมไม่คิดจะทำอยู่แล้ว ต้องขอโทษไปยังคนที่สื่อสารกับสื่อมวลชนในการเข้า ให้ข่าวเฟคนิวส์แบบนี้ด้วยว่าช่วยอ่าน พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้ละเอียดด้วย” นายพิสิษฐ์ กล่าว
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ สิ่งที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอยู่แค่ 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือเพิ่มเติม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2551 ในข้อ 26/1 กับข้อ 26/2 ซึ่งต้องบอกว่า 2 ข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีการฮั้วเลือกตั้งหรือทุจริตการเลือกตั้ง สส.แต่อย่างใดเลย แต่ที่เพิ่มเติมเข้าไป เพราะเราได้เชิญตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไปปิดสนามบิน ได้ปรึกษาหารือกันในกรรมาธิการ ก็เลยลงมติว่าเราจะเพิ่มใน 2 ประเด็นนี้เข้าไปเท่านั้นเอง
นายพิสิษฐ์ กล่าวอย่างดุเดือดว่า ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีผู้อ่านหนังสือเกิน 8 บรรทัดแล้วนะ แต่ว่าบางคนยังอ่านหนังสือต่ำกว่า 8 บรรทัดอยู่ พร้อมชี้แจงว่าอาจเป็นความเข้าใจผิด เพราะมีการเรียงมาตราใหม่ จากเดิมในชั้นสภาผู้แทนราษฎร ส่งมาชั้นวุฒิสภา ไม่ได้เรียงมาตรามาในลักษณะว่าเรียงตามศักดิ์ของกฎหมาย วันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด มาจากสภาผู้แทนราษฎร โดยเพิ่ม 2 ข้อที่ตนกล่าวเมื่อสักครู่ บวกกับการปรับการศักดิ์กฎหมายต่างๆ ให้อยู่ในถูกต้องตามหลักของการออกกฎหมายในภาคนิติบัญญัติ
นายพิสิษฐ์ ระบุว่า คนออกมาเรียกร้องอาจจะเข้าใจผิด อาจจะอ่านหนังสือแค่ 8 บรรทัด อ่านน้อยไปนิดหนึ่ง ถ้าอ่านครบทุกบรรทัดก็จะรู้เลยว่า ทุกอย่างที่เราปรับ กฎหมายยังเหมือนเดิมตามชั้นสภาผู้แทนราษฎรทุกประการ โดยเฉพาะบัญชีท้ายร่าง ย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฮั้วเลือก สว.และทุจริตการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่าแบบนี้ถือว่ามีเจตนาทำให้วุฒิสภามีภาพลักษณ์ไม่ดีหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนก็ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงว่าต้องการดิสเครดิต สว.ชุดนี้อีกหรือไม่ แต่ต้องบอกว่าเราไม่คิดจะทำ และไม่เคยคิดจะทำต่างในเรื่องที่เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะวันนี้ทุกอย่างยังอยู่กระบวนการตามขั้นตอนของ กกต.ทุกประการ
ส่วนกังวลหรือไม่ว่าคนจะเข้าใจผิด นายพี่พิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนกังวลในสิ่งที่เป็นเฟคนิวส์ ยิ่งโดยเฉพาะอดีต สว. การที่มาพูด แล้วการที่เขาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเอง ทำไมถึงไม่ดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะมาชี้แจงต่อประชาชน
“อันนี้คือสิ่งที่ผมกังวล ถ้าถามว่ากังวลเรื่องไหน คือผมว่าท่านเคยเป็นอดีตถึงสมาชิกวุฒิสภา ต้องบอกว่าการจะทำอะไร คำพูดของท่าน ผมเชื่อว่ามีน้ำหนัก แล้วผมก็ยังเคารพในตัวท่านอยู่ อยากจะให้ท่านพูดอะไรหรือชี้แจงอะไรต่อสื่อและต่อประชาชนให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ด้วย” นายพิสิษฐ์ กล่าว