กมธ.กระจายอำนาจฯ หาทางช่วยที่พัก SME ภูเก็ต หลังเจอวิกฤตขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจถูกต้องตามกม.

“กมธ.กระจายอำนาจฯ” หาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่พัก SME จ.ภูเก็ต หลังเจอวิกฤต ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตาม ก.ม. สะเทือนการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ (25 มิ.ย.69) ที่รัฐสภา นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ( กมธ.)การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือขอให้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กใน จ.ภูเก็ต ให้สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต
นายคงกฤษ กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมใน จ.ภูเก็ต ได้รับความเดือดร้อนจากการจดทะเบียน รวมถึงการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ในส่วนนี้ คณะ กมธ.ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และพร้อมจะรับข้อเสนอของผู้ที่เข้ามายื่นหนังสือ นำโดย นายนิพนธ์ เอกวานิช สว.ในฐานะรองประธานคณะ กมธ.การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมกับผู้ประกอบการโรงแรมของจ.ภูเก็ตทั้งหมด และประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้คณะ กมธ. หาแนวทางช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรม และจะดำเนินการเรื่องนี้ให้กับทุกท่านโดยเร็วที่สุด
ผู้ประกอบการทั่วประเทศฯ ระบุ ว่า ผู้ประกอบการที่พัก SME โดยเฉพาะใน จ.ภูเก็ต กำลังเผชิญภาวะสุญญากาศทางกฎหมาย หลังสิ้นผลบังคับใช้กฎกระทรวงที่ใช้รองรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 ส่งผลให้ที่พักกว่า 5,060 แห่ง จากทั้งหมดประมาณ 6,000 แห่งใน จ.ภูเก็ต ไม่สามารถยื่นขอหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ สถานการณ์ดังกล่าวกระทบเป็นวงกว้าง ตั้งแต่การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย การจ้างงานในพื้นที่ท่องเที่ยว รายได้ชุมชน เศรษฐกิจฐานราก ไปจนถึงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมด แม้กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองจะเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาต ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย.- 2 ก.ค.69 แต่ภาคผู้ประกอบการมองว่ายังเป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้า ไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ดังนั้นทางเครือข่ายผู้ประกอบการฯ จึงเสนอ 6 แนวทางหลัก ได้แก่ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดทำกฎหมายใหม่ การตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จระดับท้องถิ่น การอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตสามารถดำเนินกิจการต่อได้ชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การตั้งคณะทำงานร่วมระดับชาติ และการใช้ภูเก็ตเป็นพื้นที่ทดลองระบบใหม่ก่อนขยายผลทั่วประเทศ