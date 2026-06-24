ศาลรธน.ตีตกร้องรบ.ตั้งคำถามประชามติแก้รธน. ขัดคำวินิจฉัยเข้าข่ายล้มการปกครอง ชี้ไม่เข้าเกณฑ์

ศาลรธน.ตีตกปมร้องรัฐบาลตั้งคำถามประชามติแก้รธน.ขัดคำวินิจฉัยเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ชี้คำร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ -แค่แสดงความเห็น
วันนี้ (24มิ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาในคดีที่น.ส.ณัฐธิดา นิโครธางกูร ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 โดย
น.ส.ณัฐธิดา กล่าวอ้าง ว่านายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 2 จัดให้มี การออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 8 ก.พ. โดยกำหนดประเด็นคำถามว่า “ท่านเห็นชอบว่า สมควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ไม่ตรงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568ลงวันที่ 10 ก.ย. 68 เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และเป็นการกระทำ ที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองผ่านการทำประชามติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ประกอบมาตรา 50(7)
โดยศาลฯเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสาร ประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำ ของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไร เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้น กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
ส่วนที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองนำไปสู่การล้มล้างการปกครอง ผ่านการทำประชามติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ประกอบมาตรา 50 (7) นั้นเห็นว่า ข้อเท็จจริงตาม คำร้องและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ ให้เลิกการกระทำดังกล่าว กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ดังนั้น ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49