"อนุทิน" สั่งเร่งฟันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่น เมินเกรงใจใครไม่ปล่อยคนโกงเข้าระบบราชการ

นายกฯ สั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอน ไม่เกรงใจใคร ไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการ
วันที่ (24 มิถุนายน 2569) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่า หากตรวจสอบพบการทุจริต ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะ แม้จะมีการบรรจุเข้ารับข้าราชการแล้ว หากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริต บุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยถือเป็นผู้เสียหาย จึงมีหน้าที่ต้องไปแจ้งความดำเนินคดี เพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ ขณะนี้สำนวนหลักอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพราะผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ดังนั้นตำรวจจึงมีบทบาทให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
“การนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้ เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับการบรรจุข้าราชการ ถือเป็นการเอาเปรียบ และเป็นการขายชาติอย่างหนึ่ง ทั้งยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้ เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรก รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาด” นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ