"ยศชนัน" สั่ง ปลัดอว. จี้ มศว.เคลียร์ปมจัดสอบท้องถิ่น ยันต้องโปร่งใส-เปิดเผยได้

รมว.อว. สั่ง ปลัด อว. จี้ มศว. เคลียร์ปมจัดสอบท้องถิ่น ยันต้องโปร่งใส-เปิดเผยได้ ส่วนทางมหาลัยตั้งกก.สอบ ขอหารือกับปลัดอีกครั้ง
วันนี้ (24มิ.ย.) ศาสตราจารย์ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองท้องถิ่น ว่า ตนได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงดำเนินการ พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมา และยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใส และจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบ
ส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้น ศาสตราจารย์ยศชนัน กล่าวว่า หารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง