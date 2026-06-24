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"ยศชนัน" สั่ง ปลัดอว. จี้ มศว.เคลียร์ปมจัดสอบท้องถิ่น ยันต้องโปร่งใส-เปิดเผยได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.อว. สั่ง ปลัด อว. จี้ มศว. เคลียร์ปมจัดสอบท้องถิ่น ยันต้องโปร่งใส-เปิดเผยได้ ส่วนทางมหาลัยตั้งกก.สอบ ขอหารือกับปลัดอีกครั้ง

วันนี้ (24มิ.ย.) ศาสตราจารย์ยศชนัน​ วงศ์สวัสดิ์​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม​ กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองท้องถิ่น​ ว่า​ ตนได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล​ ปลัดกระทรวงดำเนินการ พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมา และยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใส​ และจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบ

ส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้น ศาสตราจารย์ยศชนัน​ กล่าวว่า​ หารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง