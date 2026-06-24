นายกฯเชิญรมต.พท.กินข้าว ถกทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาล ปัดคุยการเมือง

"อนุทิน" เผย เชิญ รมต.เพื่อไทย ร่วมกินข้าวกลางวัน หารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาล ยัน ไร้คุยการเมือง
วันนี้ (24มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นการพยายามพบกัน แบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อทำความคุ้นเคย และหารือกัน ใครมีอะไรอยากแนะนำ หรือ อยากบ่นกัน ก็พูดคุยกันในวงนี้ดีกว่าไปพูดกันข้างนอก ซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไร มีแต่ชื่นชม รวมถึง ไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีประเด็นเรื่องการเมือง เป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกัน ซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก็พารัฐมนตรีมาครบ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ด้าน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า สองพรรคร่วมรัฐบาล นาน ๆ จะได้มาทานข้าวร่วมกัน หากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้น
ส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่ นายสุริยะกล่าวว่า ไม่มี ก่อนจะเดินขึ้นรถกลับเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์