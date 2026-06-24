"อนุทิน" ต่อสายคุยนายกฯ ออสเตรเลีย ผลักดันการค้า-ลงทุน-ความมั่นคง เชิญเยือนไทยในโอกาส 75 ปีความสัมพันธ์

นายกฯ หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ย้ำผลักดันการค้า การลงทุน และความมั่นคง พร้อมเชิญเยือนไทยในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
วันนี้ (24 มิถุนายน 2569) เวลา 12.30 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หารือทางโทรศัพท์กับ Anthony Albanese นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่าง ๆ และแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายหารือกันด้วยความคุ้นเคยและเป็นมิตร โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่โทรศัพท์มาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวถึงความประทับใจจากการพบหารือกันครั้งล่าสุดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และแสดงความยินดีที่จะได้พบกันอีกครั้งในโอกาสอันใกล้ โดยเฉพาะการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในอนาคต
ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้แสดงความเสียใจและถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ไทย–ออสเตรเลียพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่ทั้งสองประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานและผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้าน
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยังกล่าวชื่นชมประเทศไทย และวัฒนธรรมไทย โดยกล่าวว่าอาหารไทยได้รับความนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย โดยแทบทุกเมืองสำคัญจะมีร้านอาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สะท้อนความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยังเชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ และยินดีที่จะใช้โอกาสดังกล่าวในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การเยือนต่างประเทศจะไม่ใช่แค่การพบปะระหว่างผู้นำประเทศเท่านั้น นายกรัฐมนตรีจะนำคณะภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าจะมีการลงนามใน MoU และความตกลงระหว่างกันในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ด้วย
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและออสเตรเลียในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ (Scammer) และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
ในช่วงท้ายของการหารือ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่า การเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติ พร้อมยินดีอำนวยความสะดวกในการเยือนและการพบปะภาคส่วนต่าง ๆ ของออสเตรเลีย
ขณะที่นายกรัฐมนตรีหวังว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจะเยือนไทยในโอกาสที่สะดวก ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ตอบรับด้วยความยินดี และแสดงความหวังว่าจะได้มีโอกาสหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ไทย–ออสเตรเลียให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป