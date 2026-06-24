กมธ.สื่อสารฯ ขอให้ดำเนินโครงการ TH-AI Passport ต่อเนื่องโปร่งใส ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง AI

กมธ.สื่อสารโทรคมนาคมฯ ขอให้ดำเนินโครงการ TH-AI Passport อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และทั่วถึง สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง AI อย่างเท่าเทียม
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายอลงกต มณีกาศ ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ รับหนังสือขอให้ดำเนินโครงการ TH-AI Passport อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประชาชนไทยอย่างทั่วถึง จาก น.ส.สุจิตรา ทาปลัด ตัวแทนภาคประชาชน และนายปรีชา ศรีประดู่ ตัวแทนภาคธุรกิจ
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้แสดงเจตนารมณ์สนับสนุนโครงการ TH-AI Passport และใคร่ขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วนประเทศไทยจำเป็นต้องเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport เนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AI ไม่ใช่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นเทคโนโลยีแห่งปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ การเกษตร การบริการ การผลิต การขนส่ง ตลอดจนการบริหารจัดการภาครัฐ หลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดนโยบายระดับชาติเพื่อเร่งสร้างความรู้ด้าน AI ให้แก่ประชาชน โดยตระหนักว่าประเทศที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน AI ให้แก่ประชาชนได้รวดเร็วกว่าย่อมมีโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าประเทศไทยจึงไม่อาจยืนอยู่เฉย ๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ เพราะทุกวันที่ผ่านไปโดยไม่มีการเตรียมความพร้อม ย่อมหมายถึงโอกาสที่สูญเสียไปของประชาชนและประเทศชาติ AI ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แม้ว่าหลายคนยังมองว่า AI เป็นเรื่องของนักพัฒนาโปรแกรม วิศวกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริง AI กำลังกลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ด้าน AI จึงมิใช่การลงทุนเพื่อคนบางกลุ่ม แต่เป็นการลงทุนเพื่อประชาชนทั้งประเทศ
โครงการ TH-AI Passport ถือเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทยเข้าสู่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์อย่างมีคุณภาพ โดยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภูมิภาคเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน AI โดยไม่จำกัดฐานะ รายได้ หรือพื้นที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทย เนื่องจากทักษะด้าน AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แรงงานไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระดับสากล
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างกว้างขวาง ย่อมนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ธุรกิจใหม่ และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อประเทศโดยรวม
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การใช้งบประมาณของภาครัฐทุกโครงการต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะสูงสุด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบที่ดีควรเป็นกระบวนการที่ดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนา มิใช่เป็นเหตุให้โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต้องหยุดชะงักโดยไม่จำเป็น หากมีข้อบกพร่องหรือประเด็นที่ต้องปรับปรุง ควรดำเนินการแก้ไขไปพร้อมกับการเดินหน้าโครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองพร้อมกันนี้ ได้เสนอข้อเรียกร้อง ดังนี้
1. ให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ภาครัฐยืนยันนโยบายสนับสนุนโครงการ TH-AI Passport อย่างชัดเจน และไม่ระงับหรือชะลอโครงการโดยไม่จำเป็น
2. จัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และการใช้งบประมาณ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
3. ขยายโอกาสการเข้าถึงไปยังประชาชนทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีมาตรการสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยเนื้อหาการเรียนรู้ควรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เช่น AI สำหรับภาคเกษตรกรรม ธุรกิจขนาดเล็ก การศึกษา การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการชุมชน
5. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน โดยสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง อาทิ การเพิ่มพูนทักษะ การสร้างรายได้ การเพิ่มโอกาสทางอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินโครงการ TH-AI Passport อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือแห่งอนาคต สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างคุณค่า และแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่อย่างภาคภูมิ