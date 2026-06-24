’ผู้ว่าฯ เซมเบ้ - รองซีฟู้ด‘ แจง กมธ.ปกครอง ปมมาเฟีย-ส่วยภูเก็ต ‘ลิซ่า’ สังเกตการณ์ หลังเชิญแจง กมธ.พัฒนาการเมือง ไม่เคยไป

’ผู้ว่าฯ เซมเบ้ - รองซีฟู้ด‘ แจง กมธ.ปกครอง ปมมาเฟีย - ส่วย-โยกย้าย จ.ภูเก็ต ขณะ ‘ลิซ่า’ ร่วมสังเกตการณ์ หลังเชิญ กมธ.พัฒนาการเมือง ไม่เคยได้รับความร่วมมือ
วันนี้ (24 มิ.ย. 69) ในการประชุมคณะคณะกรรมาธิการการปกครอง โดยมีนายธนยศ ลิ้มสุวรรณ สส.จังหวัดเลย พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ ซึ่งได้มีการเชิญนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม ขณะที่นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการปกครอง ยังได้เชิญนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นตัวแทนของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อพิจารณการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พัก การแทรกแซง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นายธนยศ กล่าวว่า ต้องยอมรับมีมาเฟียภายในพื้นที่ การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆ ที่มันเกี่ยวข้องตอนนี้มีทั้งข้อเท็จจริงและประเด็นที่เพิ่มขึ้นมา ขณะที่วานนี้ (23 มิ.ย.) นายวรศิษฐ์ ได้แถลงถึงเรื่องนอมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกว่ากฎหมายของกำหนดที่จังหวัดภูเก็ต กมธ. การปกครอง จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความให้ข้อเท็จจริง พร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนๆ หลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่ แล้วก็มีข้อสั่งการต่างๆ ว่ามีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง
ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 1, นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2, นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 3 และนางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
นางสาวภคมน กล่าวว่า จริง ๆ ตนเองเสนอตัวเข้าไปขอสังเกตการประชุมมากกว่า เพราะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง พยายามเชิญแล้วถึง 2 ครั้ง แต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ก็คาดหวังว่าการสังเกตการณ์ของการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองในวันนี้ เราน่าจะได้มีข้อมูลที่เราพยายามหามา เรื่องการย้ายผู้ว่าฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีความคืบหน้า มีข้อมูลอะไร และหากมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ ก็อาจจะมีการนำเสนออีกครั้งนึงว่าทำงานต่ออย่างไร ในฐานะฝ่ายค้าน ในการตรวจสอบเรื่องนี้