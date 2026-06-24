“ไอซ์” แจงงานเยอะ งดร่วมอภิปรายร่าง กม.โอนงบ-งบประจำปี 2570 เปิดทางหน้าใหม่โชว์ฝีมือ เชื่อ "ไหม" คุมเนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิม

“ไอซ์” แจงไม่ได้ร่วมอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ รวมทั้ง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2570 เหตุงานเยอะ เปิดทางให้หน้าใหม่ ยัน “ไหม” ยังคุมเนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิม
วันที่ 24 มิ.ย. 2569 ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายร่างงบประมาณโอนงบ 2569 และร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ว่า ตนไม่ได้อภิปรายในรอบนี้ เพื่อหลีกทางให้ สส.หน้าใหม่ รอบนี้ขอสละสิทธิ์เพราะมีงานเยอะมาก และมีงาน กมธ. ให้เราได้แสดงฝีมือ ซึ่ง น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน จะเป็นผู้นำทัพจัดผู้อภิปรายงบประมาณ 30 คน แม้ตนจะไม่ได้อภิปราย แต่ น.ส.ศิริกัญญา ก็จะควบคุมให้มีการอภิปรายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วในช่วงกลางเดือนหน้าจะมีการจัดกิจกรรมแฮ็กงบประมาณ ตั้งเป้าว่าอยากให้มีผู้มาร่วมงาน 300-400 คน พร้อมชวนจับตากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ได้งบประมาณเพิ่มในปี 2570 ไม่แน่ใจว่าเป็นการเอาใจลูกเทพหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าจะมีคนอภิปรายเรื่องนี้อย่างถึงพริกถึงขิงแน่นอน