เปิด ร่าง กม.โอนงบ 1 หมื่นล้าน 19 กระทรวง 6 แผนบูรณาการ พบคมนาคมถูกโอนสูงสุดกว่า 2 พันล้านบาท

เปิด ร่าง กม.โอนงบประมาณ วงเงินหมื่นล้าน 19 กระทรวง 6 แผนบูรณาการ พบคมนาคมถูกโอนงบสูงสุด กว่า 2 พันล้านบาท รองลงมา มท.1.8 พันล้าน ด้านรัฐสภาถูกโอนงบ 314 ล้านบาท หั่นจากรายจ่ายประจำ ค่าดำเนินงานบุคลากร ไม่แตะค่าเลี้ยงข้าว สส.
วันที่ 24 มิ.ย.ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมสภาฯ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อสมาชิกตอนหนึ่งให้ สส. เข้ารับเอกสารร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ได้ตั้งแต่วันนี้ (24 มิ.ย.) เพื่อเตรียมตัวต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบปี2570 ซึ่งได้ออกหนังสือนัดประชุมสภาฯเป็นพิเศษแล้ว ในวันที่ 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้นในวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย.) สภาฯ กำหนดวาระประชุม ซึ่งมีเรื่องด่วนที่ระบุไว้ 1 เรื่อง คือ ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้มีหลักการ คือ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งไว้ในงบประมาณายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 10,328 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเหตุผลที่ ครม. นำเสนอในร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ระบุสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า ปีงบประมาณ 2569 ประเทศไทยเผชิญวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของงบกลาง เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 9.9หมื่นล้านบาทนั้นมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณบางรายการเพื่อใช้แก้ปัญหา ฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากความยืดเยื้อของสถานการณ์ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาความมั่นคงชายแดน ความผันผวนของตลาดการเงิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัยหาภัยพิบัติอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการโอนงบประมาณบางรายการนั้นพบว่า เป็นงบประมาณของ 19 กระทรวง โดยกระทรวงที่ถูกโอนงบสูงสุด คือ กระทรวงคมนาคม จำนวน 2,442 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน รองลงมาคือ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,846 ล้านบาท โดยหั่นจากงบรายจ่ายลงทุนสูงถึง 1,844 ล้านบาท กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม จำนวน 1,040 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 837 ล้านบาท และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 262 ล้านบาท
ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรี ถูกโอนงบ จำนวน 134 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ถูกโอนงบรวม 161 ล้านบาท ส่วน 4 รัฐวิสาหกิจ คือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ถูกโอนงบรวม 374 ล้านบาท
ขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ถูกโอนงบรวม 314 ล้านบาท ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาลและอน่วยางนอิสระของรัฐ และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน อย่างไรก็ดีไม่มีส่วนที่ตัดจากงบประมาณที่จัดไว้รับรอง สส. เช่น ค่าอาหารกลางวัน ที่ก่อนหน้านี้ประธานสภาฯ โดยความเห็นร่วมกันของสส. เห็นควรให้งดการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง และเปลี่ยนไปให้ซื้อรับประทานเอง
นอกจากนั้นยังมีส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการใน 6 แผนงาน มูลค่ารวม 1,288 ล้านบาท เช่น แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จัดไว้ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย รวม 58 ล้านบาท ด้านเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 1 ล้านบาท ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 1,032 ล้านบาท แผนงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด วงเงิน 50 ล้านบาท แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล วงเงิน 145 ล้านบาท ด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว วงเงิน 1.96แสนบาท โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นงบประมาณในส่วนของการลงทุน