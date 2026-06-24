ยกระดับดูแลแรงงาน จัดมหกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ อิมแพค เมืองทอง 24-26 มิ.ย.นี้

รัฐบาลเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน ดูแลแรงงานไทยกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ จัดมหกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 38 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยสู่มาตรฐานโลก
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกสถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สุขอนามัยดี และเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานทุกคน ซึ่งกลไกหนึ่งที่สำคัญและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดงาน "ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ” หรือ THAILAND SAFE@WORK ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำหรับงานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานไทยกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ และตั้งเป้าลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) รวมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ เปิดเผยว่า ไฮไลต์สำคัญของงานครั้งนี้ คือ การสัมมนาวิชาการระดับเอ็กซ์คลูซีฟ (Onsite) เจาะลึกความรู้ตลอด 3 วันเต็ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร แพทย์ และพยาบาลประจำสถานประกอบการ และยังมีนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมระดับโลก รวมทั้งการสาธิตความปลอดภัยเชิงรุก โดยมีการจำลองสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาหน้างานจริงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทั้งนี้ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้ยกระดับอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เมื่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เข้ามารับไม้ต่อจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน