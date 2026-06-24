รัฐบาลเสนอ 3 ร่างกฎหมายสำคัญต่อที่ประชุมสภาฯ วันนี้ เพิ่มประสิทธิภาพศาล-ยกระดับคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐบาลส่ง 3 ร่างกฎหมายใหม่เข้าสภาฯ วันนี้ ตั้งเป้าเร่งกระบวนการยุติธรรมให้คดีเร็วขึ้น พร้อมดันกฎหมาย Lemon Law ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าชำรุดบกพร่อง
วันนี้(24 มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... หรือกฎหมาย Lemon Law โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุม
สำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจน พร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาล เพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิม
ขณะที่กฎหมาย Lemon Law มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิมากยิ่งขึ้น
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อันจะทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการ